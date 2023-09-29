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Не покупайте даже по акции, один фальсификат: Роскачество назвало марки молочной продукции с повышенным содержанием говяжьего жира

Не покупайте даже по акции, один фальсификат: Роскачество назвало марки молочной продукции с повышенным содержанием говяжьего жира

Фото: открытые источники

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Молочной продукции в России уделяется особое внимание, эксперты Роскачества не только регулярно проверяют качество и безопасность молока, масла, сметаны, но и повторно проводят проверки предприятий-нарушителей.

Проверки показывают, что и повторно исправляются далеко не все производители "молочки".

Фальсификат в итоге как поступал на прилавки, так и поступает, его лучше обходить стороной.

Так, было установлено, что Верховский молочно-консервный завод, выпускающий продукцию под брендами "Лента" и "Молочный союз", лишился права продавать сгущенное молоко, так как в данном продукте было обнаружено несоответствие по показателю "массовая доля говяжьего жира". Данную продукцию лишили декларации о соответствии.

Нарушения нашли у производтелей из Белгорода, Нальчика, Киржача, Пятигорска и Волжска.

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