После очередных ударов России по военной инфраструктуре Украины и местам разработки оружия ВСУ, президент Незалежной Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам из помещения, напоминающего больницу.

И это не в первый раз. Похожий задний план можно было наблюдать и в предыдущих обращениях. Из-за этого появились слухи, что украинский лидер проходит реабилитацию в швейцарском рехабе. Однако европейские лидеры отрицают зависимость Зеленского.

Помимо заднего плана, на видео есть и другие признаки наркотической зависимости политика. Все в том же обращении, как и во многих других, у украинского лидера можно наблюдать бегающий взгляд, бледную кожу, сбивчивую речь и одышку. Психиатр Василий Шуров также обратил внимание на «деградацию» комика за пять лет у власти. «Все, кто его анализировал, приходили к выводу, что он употребляет психостимуляторы.

Окружение неоднократно подтверждало, что это тяжелый наркотик. В феврале 2025 года психиатр давал комментарий aif.ru, где акцентировал внимание на том, что вымышленные воспоминания являются прямым показателем когнитивной дисфункции у наркоманов. Накануне украинский лидер, в подкасте у блогера Алекса Фридмана, рассказал, что бился с чеченцами на улицах Киева в 2022-м. «У наркоманов наблюдается феномен конфабуляции, когда они заполняют пробелы в памяти вымышленными событиями. Зеленский утверждает, что в феврале 2022 года сражался с чеченцами в Киеве, что является явным примером такого феномена», — отметил эксперт.

Особенно настораживает Шурова факт актерской карьеры президента Украины. Одна из главных особенностей артистов — запоминание огромных текстов, с чем раньше комик справлялся без проблем. Также многие обратили внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Он невнимательно слушал вопросы журналистов, был растерян, тряс головой, будто находится в клубе, а не на встрече политиков высокого ранга.

Ситуацию комментировала и глава МИД РФ Мария Захарова. «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала дипломат в своем Telegram-канале. Разоблачение из СИЗО Не только российские политики говорят об очевидных проблемах Зеленского, но и украинские.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО в Незалежной за госизмену, из числа тех, кто обратил внимание на смену фона самопровозглашенного президента. Политик решил задать вопрос «знающим людям». Ответом он поделился в своем Telegram-канале, на следующий день после публикации официального обращения Зеленского.

«Думаю, все заметили, что иногда Зеленский пишет свои видосики напротив белой стены. И такие видео стали встречаться чаще. Я переадресовал знающим людям вопрос «что это?», и получил интересный ответ. Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит «восстанавливающую терапию», - пишет rusonline.org.