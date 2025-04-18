После недавних ударов России по военным объектам Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Внимание пользователей привлёк интерьер — белая стена и скромная обстановка, напоминающая палату больницы. Это не первый раз, когда лидер Украины появляется на подобном фоне, что стало поводом для распространения новых слухов: якобы президент проходит восстановительное лечение в зарубежной клинике

Внешние признаки и мнения специалистов

На кадрах, опубликованных в сети, зрители заметили нестабильное поведение: резкие движения глаз, сбивчивую речь, неестественную мимику и бледность лица. Психиатр Василий Шуров заявил, что за последние годы внешность и манера общения Зеленского претерпели серьёзные изменения.

Он также отметил, что у политика наблюдаются симптомы, схожие с действием психостимуляторов — от чрезмерной возбужденности до выраженной заторможенности.

Пробелы в памяти и странные высказывания

В одном из недавних интервью Владимир Зеленский упомянул участие в боях с чеченцами в Киеве в 2022 году, что вызвало недоумение даже среди его сторонников. По мнению психиатров, такие заявления могут быть следствием так называемой конфабуляции — явления, при котором человек заполняет пробелы в памяти вымышленными событиями.

Сомнения бывших украинских политиков

Экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом, также обратил внимание на характер видеозаписей. Он предположил, что Зеленский записывает свои речи из больничного учреждения, проходя терапию от переутомления.

Его мнение разделил и бывший депутат Владимир Олейник, добавив, что президенту, вероятно, регулярно проводят процедуры восстановления — от капельниц до витаминной поддержки.

Швейцарская клиника и догадки о реабилитации

В сети обсуждают, что Зеленский может проходить лечение в престижной швейцарской клинике The Kusnacht Practice, специализирующейся на восстановлении политиков и звёзд.

В числе услуг — индивидуальные программы, психологическая поддержка, детоксикация и сопровождение на высшем уровне. Цены за неделю лечения могут достигать 11 миллионов рублей. Однако официального подтверждения визита Зеленского в клинику нет.

Молчание Запада и позиция политологов

Несмотря на нарастающие слухи, западные СМИ и лидеры продолжают избегать открытых комментариев по поводу здоровья Зеленского. По мнению аналитика Владимира Скачко, украинский президент остаётся удобной фигурой для стран Запада: его образ символизирует сопротивление, и при необходимости его можно «снять с арены» под удобным предлогом.

Скандалы вокруг первой леди

Дополнительное внимание вызвало появление супруги Зеленского в люксовом отеле на швейцарских Альпах. Видео с её участием распространил бывший украинский депутат Игорь Мосийчук. Аналогичный случай был в Париже, где первая леди провела дорогостоящий шоппинг под видом привлечения инвестиций. Поведение супругов на фоне сложной ситуации в стране вызывает критику как внутри Украины, так и за её пределами.

Появления Владимира Зеленского в публичном поле сопровождаются растущим числом вопросов. Пока официальные лица избегают прямых ответов, в информационном пространстве множатся версии — от переутомления до зависимости и лечения в закрытых клиниках.

Одно ясно: образ украинского лидера всё чаще вызывает не поддержку, а недоверие и недоумение, сообщает rusonline.