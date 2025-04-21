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Не подлежит объяснению: стало известно, чем занят Владимир Зеленский, пока Украина под ударом

Новое видеообращение Владимира Зеленского вызва...

mk.ru

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После серии российских ударов по украинским военным объектам президент Украины вновь обратился к гражданам с видеосообщением.

Однако внимание зрителей привлек не столько текст, сколько антураж: белые стены, минимализм, напоминающий больничную палату. Это уже не первое видео в подобной обстановке, и в интернете снова заговорили о возможном лечении Зеленского за пределами страны.

Что не так с поведением?

Зрители отмечают нехарактерную мимику, нестабильную артикуляцию, резкие движения глаз и бледность. Психиатр Василий Шуров указывает на тревожные признаки — от возбуждённости до заторможенности, что может говорить о влиянии психостимулирующих веществ или крайнем истощении. Некоторые замечают и изменение в речевых паттернах, включая возможные признаки путаницы и пробелов в памяти.

Конфабуляции или просто оговорки?

Особенно обсуждаемым стало высказывание Зеленского о «личном участии в боях с чеченцами в Киеве». Даже сторонники политика сочли это странным. Эксперты объясняют подобные фразы возможным проявлением конфабуляции — состояния, при котором человек восполняет утраченные воспоминания вымышленными деталями.

Подозрения экс-политиков

Бывшие депутаты Рады — Александр Дубинский и Владимир Олейник — высказывают предположения о регулярном лечении Зеленского в условиях клиники. Речь идёт о процедурах восстановления после переутомления, использовании капельниц, витаминов и психологической поддержки. Особое внимание уделяется качеству видеозаписей, которые, по мнению некоторых, производятся в условиях, типичных для частных медучреждений.

Швейцарский след

В качестве возможного места пребывания Зеленского обсуждается элитная клиника The Kusnacht Practice в Швейцарии, специализирующаяся на реабилитации высокопоставленных клиентов. Там предоставляют услуги по детоксикации, ментальной терапии и индивидуальному сопровождению. Стоимость — от 11 миллионов рублей в неделю. Официальных подтверждений нахождения президента Украины в клинике нет, но слухи активно циркулируют в медиа.

Поведение первой леди добавляет огня

Фоном к этим обсуждениям стали видео с Еленой Зеленской — сначала в роскошном отеле в Альпах, позже — на шопинге в Париже. Хотя поездки преподносились как часть международных визитов, часть общественности увидела в них откровенный диссонанс с положением страны.

Почему молчат западные союзники?

Западные лидеры и СМИ, несмотря на резонанс, предпочитают не комментировать состояние украинского президента. Политолог Владимир Скачко считает, что Зеленский остаётся удобным символом сопротивления, а его временное «исчезновение» при необходимости можно будет объяснить медицинскими причинами.

Итог: доверие под вопросом

Частые видеообращения с одинаковым фоном, изменения в поведении, отсутствие прозрачности и слухи о зарубежном лечении — всё это подогревает недоверие к украинскому лидеру. Официальная информация о его состоянии отсутствует, а это лишь усиливает волну домыслов и вопросов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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