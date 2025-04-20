После российских ударов по объектам ВСУ Владимир Зеленский опубликовал видеообращение из помещения, напоминающего больницу. Это не впервые — ранее он уже появлялся на фоне белых стен, что породило слухи о его реабилитации в швейцарской клинике. Несмотря на официальные опровержения, эксперты, включая психиатра Василия Шурова, замечают у Зеленского признаки зависимости: бледность, сбивчивость речи, одышка и бегающий взгляд.

Шуров утверждает, что у президента Украины наблюдаются признаки употребления психостимуляторов, в том числе кокаина, что отражается на его поведении и когнитивных функциях. Он упомянул и недавнее интервью Зеленского, где тот утверждал, что якобы сражался с чеченцами в Киеве — пример «конфабуляции» при зависимости.

Экс-депутат Александр Дубинский также заявил, что Зеленский записывает обращения из больницы, где проходит восстановительную терапию. Владимир Олейник добавил, что перед каждым публичным выступлением ему якобы проводят капельницы и витаминотерапию. В сети обсуждают возможность его лечения в швейцарской клинике The Kusnacht Practice, где предоставляют реабилитационные программы для политиков стоимостью от 117 тыс. франков в неделю.

Тем временем супруга президента, Елена Зеленская, также оказалась в центре скандала: в январе её заметили на курорте в Швейцарии. Ранее — в Париже, где она, якобы привлекая инвестиции, занималась шоппингом на миллионы рублей.

Запад продолжает публично игнорировать возможную зависимость Зеленского. Политолог Владимир Скачко считает, что европейским элитам он нужен как символ «антироссийского» курса, которым в нужный момент можно пожертвовать, пишет rusonline.org.