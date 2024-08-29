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Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на «MiXX Вместе» при заказе дебетовой карты банка или стикера для ребенка

Tele2, российский оператор мобильной связи, и б...

Фото: фотобанк Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, и банк ВТБ запускают первый проект в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. При заказе детской дебетовой карты или платежного стикера ВТБ пользователь получит семейную подписку «MiXX Вместе» за полцены.

Акция Tele2 и ВТБ направлена на аудиторию родителей, которые заботятся о финансовой грамотности и интернет-безопасности своих детей. Детская карта ВТБ позволяет взрослым контролировать расходы ребенка, получать уведомления от банка, а также выбирать получателя кодов для оплаты покупок в интернете. При оформлении карты или платежного стикера клиентам банка также доступен промокод на мультиподписку «MiXX Вместе» со скидкой 50% на год.

Компании Tele2, «Ростелеком» и ГК «Солар» запустили семейную подписку «MiXX вместе», чтобы обеспечить безопасную интернет-среду всем ее пользователям. В продукте 16 сервисов, среди них – обучающие и развлекательные ресурсы для детей, пакет мобильного трафика Tele2 (до 50 Гб) и другие бонусы партнеров программы. Отличительная особенность подписки – подключение к услуге до пяти пользователей, включая родителей, которые могут управлять ею на своем устройстве.

Годовая скидка 50% на мультиподписку «MiXX Вместе» предоставляется и действует при оплате услуги с карты или счета ВТБ. Предложение доступно до 19 февраля 2025 года.

Подробности – на сайте https://www.vtb.ru/promo/mixx/.

Реклама. Т2 Мобайл, ООО (TELE2)

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