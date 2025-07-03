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«Не планируйте отпуск в июле или августе» — синоптики дали тревожное предупреждение

Прогнозы на июль и август предсказывают дожди, ...

zmsk.mos.ru

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Прогнозы синоптиков: аномальная погода в России в июле и августе 2025 года

Синоптики 2025 года предупреждают: лето в России будет очень непредсказуемым. Прогнозы на июль и август подчеркивают опасность аномальных погодных явлений, которые могут сильно повлиять на отдых. Для северо-западных регионов России ожидаются интенсивные дожди, а центральные и южные регионы окажутся под влиянием жаркой и сухой погоды.

Прогнозируемая температура в Москве и Подмосковье может превышать норму, и такие резкие изменения создадут дискомфорт для многих. В то время как на юге страны, где обычно солнечно, можно ожидать перегрева и высыхания водоемов.

Кроме того, синоптики предсказывают в августе резкие перепады погоды, включая грозы, ливни, шквалистый ветер и возможный град. Это заставляет туристов быть гибкими в выборе активности. Поэтому, чтобы минимизировать риск разочарования, важно заранее проверять прогнозы погоды и подстраивать свои планы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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