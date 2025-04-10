Не пирог, а просто чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут
immunocap.ru
Когда магазинные сладости надоедают, хочется чего-то простого, но вкусного и уютного. Этот мандариновый пирог как раз из таких рецептов — нежный, ароматный и не требует духовки.
Всего 40 минут, минимум усилий — и тёплый домашний десерт готов!
Что понадобится:
- Мандарины — 4 шт.
- Мука — 300 г
- Кефир — 250 мл
- Сахар — 100 г
- Растительное масло — 50 мл
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Как приготовить:
- Подготовьте мандарины: разберите на дольки. Половину — очистите от плёнок, они пойдут в тесто. Из второй половины — выжмите сок.
- Сделайте основу: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте кефир, растительное масло — всё хорошо перемешайте.
- Замесите тесто: постепенно добавьте муку с разрыхлителем и снова перемешайте до однородного состояния.
- Подготовьте сковороду: слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте немного сахаром. Выложите дольки мандаринов.
- Финальный штрих: влейте мандариновый сок в тесто, перемешайте и аккуратно вылейте его в сковороду поверх фруктов.
- Выпекайте: накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут. Затем переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.
Подача:
Пирог особенно вкусен тёплым, с чашкой чая или кофе. Аромат цитрусов, мягкая текстура и домашняя атмосфера — всё, что нужно для уютного вечера.
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