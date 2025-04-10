Не пирог, а просто чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут

Когда магазинные сладости надоедают, хочется чего-то простого, но вкусного и уютного. Этот мандариновый пирог как раз из таких рецептов — нежный, ароматный и не требует духовки.

Всего 40 минут, минимум усилий — и тёплый домашний десерт готов!

Что понадобится:

Мандарины — 4 шт.

Мука — 300 г

Кефир — 250 мл

Сахар — 100 г

Растительное масло — 50 мл

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Как приготовить:

Подготовьте мандарины: разберите на дольки. Половину — очистите от плёнок, они пойдут в тесто. Из второй половины — выжмите сок. Сделайте основу: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте кефир, растительное масло — всё хорошо перемешайте. Замесите тесто: постепенно добавьте муку с разрыхлителем и снова перемешайте до однородного состояния. Подготовьте сковороду: слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте немного сахаром. Выложите дольки мандаринов. Финальный штрих: влейте мандариновый сок в тесто, перемешайте и аккуратно вылейте его в сковороду поверх фруктов. Выпекайте: накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут. Затем переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.

Подача:

Пирог особенно вкусен тёплым, с чашкой чая или кофе. Аромат цитрусов, мягкая текстура и домашняя атмосфера — всё, что нужно для уютного вечера.