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Не пирог, а просто чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут

Если привычные сладости уже не радуют, попробуй...

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Когда магазинные сладости надоедают, хочется чего-то простого, но вкусного и уютного. Этот мандариновый пирог как раз из таких рецептов — нежный, ароматный и не требует духовки.

Всего 40 минут, минимум усилий — и тёплый домашний десерт готов!

Что понадобится:

  • Мандарины — 4 шт.
  • Мука — 300 г
  • Кефир — 250 мл
  • Сахар — 100 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Подготовьте мандарины: разберите на дольки. Половину — очистите от плёнок, они пойдут в тесто. Из второй половины — выжмите сок.
  2. Сделайте основу: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте кефир, растительное масло — всё хорошо перемешайте.
  3. Замесите тесто: постепенно добавьте муку с разрыхлителем и снова перемешайте до однородного состояния.
  4. Подготовьте сковороду: слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте немного сахаром. Выложите дольки мандаринов.
  5. Финальный штрих: влейте мандариновый сок в тесто, перемешайте и аккуратно вылейте его в сковороду поверх фруктов.
  6. Выпекайте: накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут. Затем переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.

Подача:

Пирог особенно вкусен тёплым, с чашкой чая или кофе. Аромат цитрусов, мягкая текстура и домашняя атмосфера — всё, что нужно для уютного вечера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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