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Не пирог, а чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут

Простой рецепт заливного мандаринового пирога, ...

dzen.ru

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Если магазинные сладости больше не радуют, попробуйте приготовить дома вкуснейший мандариновый пирог.

Он порадует мягкой текстурой, свежим цитрусовым ароматом и готовится всего за 40 минут. Причём — никаких духовок, только сковорода!

Ингредиенты:

  • мандарины — 4 шт.;
  • мука — 300 г;
  • кефир — 250 мл;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Мандарины разберите на дольки. Половину очистите от плёнок — они пойдут в пирог целиком. Из оставшихся выжмите сок.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до воздушной пены.
  3. Влейте кефир и масло, хорошо перемешайте.
  4. Введите муку с разрыхлителем, снова перемешайте до однородности.
  5. Сковороду смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте сахаром. Выложите мандариновые дольки.
  6. Влейте сок мандаринов в тесто, аккуратно перемешайте и вылейте смесь в сковороду поверх фруктов.
  7. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут.
  8. Затем аккуратно переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.

Готовый пирог особенно хорош в тёплом виде. Подавайте к чаю или кофе и наслаждайтесь домашним уютом!

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