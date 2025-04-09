Не пирог, а чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут

Если магазинные сладости больше не радуют, попробуйте приготовить дома вкуснейший мандариновый пирог.

Он порадует мягкой текстурой, свежим цитрусовым ароматом и готовится всего за 40 минут. Причём — никаких духовок, только сковорода!

Ингредиенты:

мандарины — 4 шт.;

мука — 300 г;

кефир — 250 мл;

сахар — 100 г;

растительное масло — 50 мл;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Мандарины разберите на дольки. Половину очистите от плёнок — они пойдут в пирог целиком. Из оставшихся выжмите сок. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до воздушной пены. Влейте кефир и масло, хорошо перемешайте. Введите муку с разрыхлителем, снова перемешайте до однородности. Сковороду смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте сахаром. Выложите мандариновые дольки. Влейте сок мандаринов в тесто, аккуратно перемешайте и вылейте смесь в сковороду поверх фруктов. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут. Затем аккуратно переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.

Готовый пирог особенно хорош в тёплом виде. Подавайте к чаю или кофе и наслаждайтесь домашним уютом!