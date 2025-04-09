Не пирог, а чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за пять минут
dzen.ru
Если магазинные сладости больше не радуют, попробуйте приготовить дома вкуснейший мандариновый пирог.
Он порадует мягкой текстурой, свежим цитрусовым ароматом и готовится всего за 40 минут. Причём — никаких духовок, только сковорода!
Ингредиенты:
- мандарины — 4 шт.;
- мука — 300 г;
- кефир — 250 мл;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 50 мл;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
- Мандарины разберите на дольки. Половину очистите от плёнок — они пойдут в пирог целиком. Из оставшихся выжмите сок.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до воздушной пены.
- Влейте кефир и масло, хорошо перемешайте.
- Введите муку с разрыхлителем, снова перемешайте до однородности.
- Сковороду смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте сахаром. Выложите мандариновые дольки.
- Влейте сок мандаринов в тесто, аккуратно перемешайте и вылейте смесь в сковороду поверх фруктов.
- Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 30 минут.
- Затем аккуратно переверните пирог и обжарьте ещё 10 минут.
Готовый пирог особенно хорош в тёплом виде. Подавайте к чаю или кофе и наслаждайтесь домашним уютом!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец