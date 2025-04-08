Не пирог, а чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за 5 минут
kasheloff.ru
Если магазинная выпечка уже не радует, самое время попробовать приготовить дома нечто особенное. Легкий заливной пирог с мандаринами на сковороде — именно то, что нужно к чаю.
Он получается мягким, с насыщенным цитрусовым ароматом и готовится всего за 40 минут, причём духовка не понадобится.
Что потребуется:
- мандарины — 4 шт.;
- мука — 300 г;
- кефир — 250 мл;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 50 мл;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Как готовить:
- Мандарины разделите на дольки: половину очистите от пленок — они пойдут в пирог целиком, остальные отожмите для сока.
- В миске взбейте яйца с сахаром до пены.
- Добавьте кефир, масло и перемешайте.
- Введите муку с разрыхлителем и снова хорошо размешайте.
- Сковороду смажьте сливочным маслом, посыпьте немного сахаром, выложите очищенные дольки мандаринов.
- В тесто добавьте мандариновый сок, перемешайте и аккуратно вылейте его в сковороду поверх фруктов.
- Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 30 минут.
- Переверните пирог и подержите на огне еще 10 минут.
Ароматный пирог готов — подавайте его тёплым к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец