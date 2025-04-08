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Не пирог, а чудо на сковороде: 4 мандарина и кефир — никакой возни с тестом, вкуснотища за 5 минут

Лёгкий и ароматный пирог с мандаринами готовитс...

kasheloff.ru

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Если магазинная выпечка уже не радует, самое время попробовать приготовить дома нечто особенное. Легкий заливной пирог с мандаринами на сковороде — именно то, что нужно к чаю.

Он получается мягким, с насыщенным цитрусовым ароматом и готовится всего за 40 минут, причём духовка не понадобится.

Что потребуется:

  • мандарины — 4 шт.;
  • мука — 300 г;
  • кефир — 250 мл;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Мандарины разделите на дольки: половину очистите от пленок — они пойдут в пирог целиком, остальные отожмите для сока.
  2. В миске взбейте яйца с сахаром до пены.
  3. Добавьте кефир, масло и перемешайте.
  4. Введите муку с разрыхлителем и снова хорошо размешайте.
  5. Сковороду смажьте сливочным маслом, посыпьте немного сахаром, выложите очищенные дольки мандаринов.
  6. В тесто добавьте мандариновый сок, перемешайте и аккуратно вылейте его в сковороду поверх фруктов.
  7. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 30 минут.
  8. Переверните пирог и подержите на огне еще 10 минут.

Ароматный пирог готов — подавайте его тёплым к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

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