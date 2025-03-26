Не пейте эти помои: данные марки кофе не стоит покупать даже по акции

Росконтроль недавно провел исчерпывающее исследование рынка растворимого кофе, результаты которого могут кардинально изменить ваши утренние кофейные привычки.

В исследовании были рассмотрены различные бренды, и некоторые из них, к сожалению, оказались не столь безопасны для здоровья, как предполагалось.

Особое внимание эксперты уделили сублимированному кофе, который пользуется большой популярностью из-за своей удобности и быстроты приготовления. Анализировались углеводный профиль и содержание глюкозы, что позволило оценить истинное качество и подлинность предложений на рынке.

Из всего многообразия проверенных марок положительные отзывы заслужили такие бренды, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта». Эти продукты были высоко оценены за их качество и безопасность, утверждая свою репутацию как надежные выборы для потребителей.

Однако результаты исследования также выявили продукты, которые вызывают опасения. Бренды Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite были включены в «черный список», сообщает pg11.ru.

Проверка показала, что эти кофейные смеси содержат не только натуральные кофейные зерна, но и добавки, такие как цикорий и зерновые наполнители, что ставит под вопрос их качество и подлинность как настоящего кофе.

Эта информация от Росконтроля служит важным напоминанием о том, что выбор кофе — это не просто вопрос вкуса, но и здоровья. Важно тщательно выбирать продукты, которые вы включаете в свой ежедневный рацион, ведь истинное наслаждение кофе начинается с его качества.