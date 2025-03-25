Не пейте эти помои: данные бренды кофе не стоит покупать даже по акции
rutube.ru
Росконтроль провел тщательное исследование рынка растворимого кофе и опубликовал результаты, которые заставят вас задуматься перед следующей покупкой.
Эксперты выделили несколько брендов, использование которых может не только испортить ваш утренний напиток, но и навредить здоровью.
Среди проверенных образцов особенное внимание было уделено сублимированному кофе — самому популярному и удобному варианту для быстрого приготовления. В ходе лабораторного анализа специалисты изучили углеводный профиль, содержание глюкозы и другие критические показатели, которые определяют качество и подлинность продукта.
Положительные результаты показали такие марки, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта». Эти продукты заслужили высокие оценки за качество и безопасность, подтверждая свой статус надежных выборов для потребителей.
Однако не все марки оправдали ожидания. В «черный список» попали Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite. Результаты показали, что в состав этих продуктов входят не только кофейные зерна, но и добавки, такие как цикорий и зерновые, что делает их использование под сомнение. Эти марки, по мнению Росконтроля, не могут быть классифицированы как настоящий кофе.
Эта информация от Росконтроля служит напоминанием о том, что выбор кофе — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Потребителям следует быть внимательными и избирательными, особенно когда речь идет о продуктах, которые они включают в свой ежедневный рацион. Ведь настоящее удовольствие от кофе начинается с его качества и подлинности, сообщает pg21.
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