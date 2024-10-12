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"Не отдал ни копейки": Shaman обещал пожертвовать гонорар в 16 млн рублей, но не стал делать этого

В свете недавнего наводнения, пострадавшего Оре...

tvcenter.ru

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В свете недавнего наводнения, пострадавшего Оренбургскую область, внимание общественности было приковано к выступлению известного артиста Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Ожидания местных жителей о помощи были взволнованы, но, к их разочарованию, помощь так и не последовала. Рассеиваем туман вокруг этой ситуации и объясняем, почему помощь не была оказана.

Ожидания против реальности

Как выяснилось, никаких официальных обещаний или договоренностей между SHAMAN и органами местной власти о передаче части гонорара на помощь пострадавшим не существовало. Мэрия города Оренбурга подтвердила, что не имела никаких договоренностей с артистом относительно его гонорара, а ожидания помощи были лишь надеждами, не подкрепленными реальными действиями.

Инициатива от комитета Госдумы

Неожиданный поворот в ситуацию внесла инициатива комитета по защите семьи, материнства и детства Госдумы РФ, который предложил Ярославу Дронову перечислить 16 миллионов рублей — полный размер его гонорара — пострадавшим. Тем не менее, это было лишь предложение, а не обязательное требование или условие контракта.

Почему концерт не был отменен?

Несмотря на просьбы депутатов и жителей Оренбурга об отмене концерта в пользу направления средств на устранение последствий наводнения, концерт состоялся. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди населения и обсуждения в СМИ. Событие обошлось бюджету в ту же сумму, в которую был оценен гонорар артиста.

Выводы

Ситуация вокруг нереализованной помощи от SHAMAN жителям Оренбурга выявила недостаток коммуникации и прозрачности в действиях как артиста, так и органов власти. Она также подчеркивает необходимость более четких и прозрачных договоренностей между знаменитостями и организаторами мероприятий, особенно в контексте общественных катастроф и бедствий.

Этот случай становится напоминанием о том, что без ясных и обязательных договоренностей ожидания помощи могут остаться не более чем надеждами, оставляя пострадавших без поддержки, на которую они возлагали большие надежды, пишет cher-poisk.ru.

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