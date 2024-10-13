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"Не отдал ни копейки": Shaman говорил о пожертвовании гонорара в 16 млн рублей, но не сделал этого

В последнее время обсуждения вокруг популярного...

absatz.media

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В последнее время обсуждения вокруг популярного певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, в Оренбургской области зашли далеко не только в пределах музыкальных критиков. В центре внимания оказалась история с неполученной помощью пострадавшим от наводнения жителям, связанная с многомиллионным гонораром артиста.

Откуда взялись слухи?

После выступления SHAMAN в Оренбурге появились слухи о том, что артист якобы должен был отдать часть своего гонорара в размере 16 миллионов рублей на помощь пострадавшим от стихии. Однако, как выяснилось из официальных источников, между мэрией города и певцом не было никаких договорённостей касательно перечисления денежных средств.

Разъяснение ситуации

«РИА Новости» сообщило, что инициатива перечисления средств принадлежала Комитету по защите семьи, материнства и детства Госдумы РФ. В этом комитете было написано обращение к Дронову, но сам артист никогда не обещал делиться своим вознаграждением, и соответственно, никаких денежных средств на помощь жителям не поступало.

Политические и социальные последствия

Инцидент вызвал ряд политических инициатив, включая призывы к Губернатору Оренбурга отменить концерт и перенаправить финансы на более важные социальные нужды. Несмотря на эти обращения, концерт состоялся, и его стоимость оценивается в 16 миллионов рублей из бюджета.

Выводы

Ситуация вокруг SHAMAN в Оренбурге является примером того, как легко общественное мнение может быть манипулировано на основе недопонимания и недостатка информации о реальных договоренностях. Этот случай подчеркивает важность прозрачности и открытости как со стороны артистов, так и государственных структур в управлении общественными ожиданиями и бюджетными средствами.

Такие инциденты становятся важным напоминанием о том, что ответственность перед обществом лежит не только на плечах публичных персон, но и на тех, кто управляет государственными и общественными ресурсами, пишет cher-poisk.ru.

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