Не осталось ничего: под Казанью семья с пятерыми детьми в результате пожара лишилась жилья и документов

Многодетная семья с пятерыми детьми осталась без жилья в результате пожара. Дом в поселке Васильево загорелся 1 января. В момент пожара дома никого не было: родители с детьми гостили у родственников.

"Когда приехали, увидели, что дом выгорел дотла. Абсолютно все сгорело - вещи, документы, все!" - ужасается многодетная мать.

Предварительно установлено, что пожар начался на веранде, загорелся газовый котел, после этого пламя быстро распространилось на дом и хозяйственные постройки. Пока семья проживает у бабушки, но отчаянно нуждается в помощи.