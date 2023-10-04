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Не на 7,5%, а больше: новая важная информация об индексации пенсий в России

Не на 7,5%, а больше: новая важная информация об индексации пенсий в России

Фото: социальные сети

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Индексация пенсий российским пенсионерам - одна из наиболее больных социальных тем в стране. Ее на минувшей неделе коснулась член думского комитета по труду Светлана Бассараб, которая отметила, что для всех неработающих пенсионеров в следующем году будет проведена индексация пенсий.

Прибавка для этой категории пожилых с 1 января составит 7,5%. Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля.

Если же инфляция в реальности окажется выше уровня прогноза, то индексировать пенсии будут на ее размер, а не на 7,5%.
В 2025 году предлагается пенсии неработающих поднять дважды: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля.

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