"Не мог поверить в произошедшее": слесарь из российской глубинки стал вторым лотерейным миллиардером в России

Вторым лотерейным миллиардером в РФ стал слесарь из Нижнего Новгорода

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 млрд руб. в лотерее "Русское лото", пишет РБК.

Земсков услышал о своей победе в прямом эфире шоу "Новогодний миллиард", но для оформления выигрыша в Москву приехал только через два месяца, потому что "не мог поверить в произошедшее".

Лотерейный выигрыш приравнивается к доходу и облагается налогом. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются. Земсков получит 850 млн руб. в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

"Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма", — сказал слесарь Земсков.

Выигрыш слесарь намерен распределить по совести: часть потратит на путешествия, а часть - на помощь нуждающимся и близким.

