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"Не мясо, а одна соя": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Филе цыпленка, можно сказать, довольно многогранный продукт, ведь сфера его применения достаточно высока.

Юлия Марченко

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Филе цыпленка, можно сказать, довольно многогранный продукт, ведь сфера его применения достаточно высока.

Филе можно использовать для целого списка разнообразных блюд и продуктов, тем самым филе небезосновательно является желанным приобретением для различных заведений общественного питания и для обыкновенных граждан.

Как и многие другие продукты, филе может поставляться от многочисленных компаний, у которых подходы и степень ответственности к своей работе могут кардинально отличаться. Бренды конкурируют, пытаясь не только продвигать свой товар как наиболее качественный и доступный, но и максимизировать прибыль. Последнего можно добиться одним из наиболее банальных способов: удешевление производства. На такой шаг можно пойти либо когда со спросом филе от конкретной компании наблюдаются проблемы, либо когда бренд набрал достаточную репутацию для того, чтобы несколько удешевить стоимость производства продукта, ведь не всякий решится подвергать сомнению авторитетную компанию. Для проверки добросовестности производства привлекают специалистов из Роскачества и Росконтроля, чтобы независимая экспертиза определила недобросовестных производителей и предостерегла потребителей от покупки товаров, не прошедших проверку.

В недавнем исследовании Роскачества был определен бренд филе цыпленка, который оказался одним из худших на рынке. Филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг" продемонстрировало ряд недостатков, включая высокое содержание химических веществ, таких как антибиотики и хлороформ. Помимо этого, продукт имел проблемы с органолептикой и маркировкой, а также были зафиксированы случаи его порчи. Хоть у продукта и были некоторые положительные стороны, они недостаточно перевешивают выявленные недостатки, и поэтому от покупки, тем более употребления, специалисты советуют воздержаться, сообщает PROGOROD12.

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