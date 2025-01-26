Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Не лечили, а калечили: семь советских способов борьбы с ОРВИ и гриппом, которым пора на свалку истории

Зима 2024–2025 года отличается необычайной тепл...

medsoc.adm-nao.ru

Подписаться в Telegram

Зима 2024–2025 года отличается необычайной теплотой, что, к удивлению многих, стало благодатной почвой для развития вирусов, в том числе вызывающих ОРВИ. В этот период зафиксирован всплеск простудных заболеваний, заставляющий многих обратиться к старым, проверенным временем, но не всегда безопасным методам лечения, унаследованным от времен СССР, пишет life.ru.

Когда домашние средства становятся опасными

В Советском Союзе, где доступ к медикаментам был ограничен, народные методы лечения пользовались большой популярностью. Однако не все из них безопасны или эффективны по современным меркам.

Ингаляции над кипятком: Несмотря на широкое распространение этого метода в прошлом, современные специалисты предостерегают от его использования из-за риска ожогов слизистой и даже более серьезных последствий, таких как травмы, полученные при неосторожном обращении с горячей водой.

Опасности луковых ингаляций: Резкий запах лука, используемый в надежде прогнать простуду, может вызвать раздражение и даже ожог слизистой оболочки, особенно у детей, для которых такой метод особенно жесток.

Чеснок — не панацея: Вопреки распространенному мнению, чеснок, хоть и полезен в умеренных количествах, не способен заменить полноценное лечение и может вызвать аллергические реакции.

Экстремальные методы: Использование горячих яиц для лечения насморка или применение йода для рисования сеточек на коже может принести больше вреда, чем пользы, ведя к ожогам или аллергическим реакциям.

Алкоголь для снижения температуры: Этот сомнительный метод из прошлого не только неэффективен, но и опасен, особенно для детей, чья кожа и общее состояние могут серьезно пострадать от такого "лечения".

Подорожник и другие "лекарства" природы: Хотя наши предки часто использовали лист подорожника для лечения ран, современная медицина предостерегает от таких практик из-за высокого риска инфекций и отсутствия доказанной эффективности.

Эти устаревшие методы лечения не только не способствуют выздоровлению, но и могут серьезно угрожать здоровью, особенно в условиях современного мира, где доступ к качественной медицинской помощи значительно улучшился. Поэтому важно относиться к выбору методов лечения ответственно и придерживаться рекомендаций квалифицированных специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

как обработать плесень на стенах перекисью водорода в домашних условиях

Новости Казани

день назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

ремонт фасадов зданий в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

18 часов назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

14 часов назад

Игрок ХК "Сибирь" за непристойный жест заплатит казанцам деньги

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась

Новости Татарстана

20 часов назад

После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
20 часов назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин

Новости Татарстана

21 час назад

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА
Домклик назвал регионы с самым значительным сни...
Новости России
5 дней назад

Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год