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Не лечат, а только калечат: в России участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

В России готовят жёсткий контроль за БАДами: пр...

duhivostoka.ru

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В России фиксируется рост случаев токсического поражения печени из-за бесконтрольного приёма биодобавок.

Медики и власти бьют тревогу: популярность БАДов растёт, а их реальная безопасность часто не проверяется. На этом фоне в стране готовятся серьёзные изменения в законодательстве.

В чём опасность

По словам экспертов, ранее заболевания печени чаще связывали с алкоголем, но сегодня всё чаще виноваты биологически активные добавки (БАД). Причины:

  • Люди воспринимают БАДы как лекарства;
  • Принимают их без назначения врача;
  • Поддаются агрессивной рекламе и маркетингу.

«Требования к БАДам ниже, чем к лекарствам. А клинические исследования не обязательны», — пояснил депутат Сергей Леонов.

Громкие случаи

  • На российских маркетплейсах выявлены незарегистрированные добавки, которые уже привели к массовым отравлениям в Японии;
  • В России их удалось запретить только через суд — продажа велась свободно до вмешательства Роспотребнадзора.

Что изменится

Планируемые меры регулирования:

  • Роспотребнадзор получит право блокировать сайты с опасными БАДами без суда;
  • Будет создан официальный список разрешённых БАДов — назначать можно будет только из него;
  • Назначение БАДов — только врачом, и исключительно как дополнение к терапии, а не замена лекарствам.

Позиция властей

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала к скорейшему принятию закона, который позволит оперативно реагировать на угрозы и убрать с рынка опасные продукты.

Вывод

БАД — не безобидная добавка. Это вещество, способное повлиять на здоровье. Новые правила помогут защитить россиян от недобросовестных производителей и избежать серьёзных последствий для печени и других органов, сообщает miranews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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