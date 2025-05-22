Не лечат, а только калечат: в России участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

В России фиксируется рост случаев токсического поражения печени из-за бесконтрольного приёма биодобавок.

Медики и власти бьют тревогу: популярность БАДов растёт, а их реальная безопасность часто не проверяется. На этом фоне в стране готовятся серьёзные изменения в законодательстве.

В чём опасность

По словам экспертов, ранее заболевания печени чаще связывали с алкоголем, но сегодня всё чаще виноваты биологически активные добавки (БАД). Причины:

Люди воспринимают БАДы как лекарства;

Принимают их без назначения врача;

Поддаются агрессивной рекламе и маркетингу.

«Требования к БАДам ниже, чем к лекарствам. А клинические исследования не обязательны», — пояснил депутат Сергей Леонов.

Громкие случаи

На российских маркетплейсах выявлены незарегистрированные добавки, которые уже привели к массовым отравлениям в Японии;

В России их удалось запретить только через суд — продажа велась свободно до вмешательства Роспотребнадзора.

Что изменится

Планируемые меры регулирования:

Роспотребнадзор получит право блокировать сайты с опасными БАДами без суда;

Будет создан официальный список разрешённых БАДов — назначать можно будет только из него;

Назначение БАДов — только врачом, и исключительно как дополнение к терапии, а не замена лекарствам.

Позиция властей

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала к скорейшему принятию закона, который позволит оперативно реагировать на угрозы и убрать с рынка опасные продукты.

Вывод

БАД — не безобидная добавка. Это вещество, способное повлиять на здоровье. Новые правила помогут защитить россиян от недобросовестных производителей и избежать серьёзных последствий для печени и других органов, сообщает miranews.