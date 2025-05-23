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Не лечат, а только калечат: в РФ участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

Всплеск случаев поражения печени из-за бесконтр...

yarkoeplamya.ru

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Всплеск случаев поражения печени из-за бесконтрольного приёма БАДов заставил власти пересмотреть правила.

Рассказываем, какие изменения готовятся и как избежать опасности.

Почему биодобавки стали опасны

На фоне растущей популярности БАДов медики фиксируют рост токсического поражения печени. Проблема в том, что:

  • БАДы принимаются как лекарства, но не проходят тех же проверок
  • Люди назначают их себе сами
  • Продажа через маркетплейсы часто не регулируется
  • Клинические исследования не обязательны, а требования к качеству — мягкие
  • Как отмечает депутат Сергей Леонов, ситуация требует жёсткого регулирования.

Резонансные случаи

  • В России свободно продавались незарегистрированные добавки, уже вызвавшие массовые отравления в Японии
  • Запрет на них удалось ввести только через суд
  • До вмешательства Роспотребнадзора они были доступны на маркетплейсах

Что изменится в ближайшее время

Готовятся серьёзные поправки к закону:

  • Блокировка опасных сайтов с БАДами без решения суда
  • Официальный реестр разрешённых добавок
  • Назначение БАДов — только врачом, как дополнение к лечению, а не вместо лекарств

Позиция властей

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, настаивает:

«Нам нужен закон, который позволит оперативно убирать с рынка потенциально опасные продукты».

Поддержка законопроекта активно обсуждается в Госдуме и медицинском сообществе.

БАДы — не безвредное «дополнение к рациону», а активные вещества, которые могут серьёзно навредить при неправильном использовании. Будущие изменения в законе — это шаг к защите потребителей от агрессивного маркетинга и недобросовестных продавцов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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