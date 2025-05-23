Не лечат, а только калечат: в РФ участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов
yarkoeplamya.ru
Всплеск случаев поражения печени из-за бесконтрольного приёма БАДов заставил власти пересмотреть правила.
Рассказываем, какие изменения готовятся и как избежать опасности.
Почему биодобавки стали опасны
На фоне растущей популярности БАДов медики фиксируют рост токсического поражения печени. Проблема в том, что:
- БАДы принимаются как лекарства, но не проходят тех же проверок
- Люди назначают их себе сами
- Продажа через маркетплейсы часто не регулируется
- Клинические исследования не обязательны, а требования к качеству — мягкие
- Как отмечает депутат Сергей Леонов, ситуация требует жёсткого регулирования.
Резонансные случаи
- В России свободно продавались незарегистрированные добавки, уже вызвавшие массовые отравления в Японии
- Запрет на них удалось ввести только через суд
- До вмешательства Роспотребнадзора они были доступны на маркетплейсах
Что изменится в ближайшее время
Готовятся серьёзные поправки к закону:
- Блокировка опасных сайтов с БАДами без решения суда
- Официальный реестр разрешённых добавок
- Назначение БАДов — только врачом, как дополнение к лечению, а не вместо лекарств
Позиция властей
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, настаивает:
«Нам нужен закон, который позволит оперативно убирать с рынка потенциально опасные продукты».
Поддержка законопроекта активно обсуждается в Госдуме и медицинском сообществе.
БАДы — не безвредное «дополнение к рациону», а активные вещества, которые могут серьёзно навредить при неправильном использовании. Будущие изменения в законе — это шаг к защите потребителей от агрессивного маркетинга и недобросовестных продавцов.
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