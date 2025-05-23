Не лечат, а только калечат: в РФ участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

Всплеск случаев поражения печени из-за бесконтрольного приёма БАДов заставил власти пересмотреть правила.

Рассказываем, какие изменения готовятся и как избежать опасности.

Почему биодобавки стали опасны

На фоне растущей популярности БАДов медики фиксируют рост токсического поражения печени. Проблема в том, что:

БАДы принимаются как лекарства, но не проходят тех же проверок

Люди назначают их себе сами

Продажа через маркетплейсы часто не регулируется

Клинические исследования не обязательны, а требования к качеству — мягкие

Как отмечает депутат Сергей Леонов, ситуация требует жёсткого регулирования.

Резонансные случаи

В России свободно продавались незарегистрированные добавки, уже вызвавшие массовые отравления в Японии

Запрет на них удалось ввести только через суд

До вмешательства Роспотребнадзора они были доступны на маркетплейсах

Что изменится в ближайшее время

Готовятся серьёзные поправки к закону:

Блокировка опасных сайтов с БАДами без решения суда

Официальный реестр разрешённых добавок

Назначение БАДов — только врачом, как дополнение к лечению, а не вместо лекарств

Позиция властей

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, настаивает:

«Нам нужен закон, который позволит оперативно убирать с рынка потенциально опасные продукты».

Поддержка законопроекта активно обсуждается в Госдуме и медицинском сообществе.

БАДы — не безвредное «дополнение к рациону», а активные вещества, которые могут серьёзно навредить при неправильном использовании. Будущие изменения в законе — это шаг к защите потребителей от агрессивного маркетинга и недобросовестных продавцов.