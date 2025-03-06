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Не купить даже хлеба с маслом: Эльвира Набиуллина оповестила об изменениях ключевой ставки

Центробанк России может снова повысить ключевую...

forbes.ru

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой процентной ставки на фоне роста инфляции. Этот шаг направлен на сдерживание цен, но может оказать значительное влияние на экономику и финансовое положение граждан.

Почему Центробанк повышает ставку?

Ключевая ставка – главный инструмент регулирования инфляции. Ее повышение делает кредиты менее доступными, что снижает спрос и замедляет рост цен. Однако этот механизм также приводит к замедлению экономики, снижению инвестиций и усложнению доступа к заемным средствам для бизнеса и населения.

В 2024 году Центробанк уже повысил ставку до 21% годовых, что стало ответом на инфляцию, достигшую 8,4% – вдвое выше целевого уровня. Если инфляционные риски сохранятся, регулятор может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Как это скажется на гражданах и бизнесе?

Рост ставки приведет к ряду последствий:

  • Удорожание кредитов – ипотека, потребительские и бизнес-займы станут менее доступными.
  • Рост цен – предприятия могут компенсировать возросшие издержки повышением стоимости товаров и услуг.
  • Замедление экономики – снижение инвестиций затормозит развитие промышленности и сферы услуг.
  • Выгода для вкладчиков – высокие проценты по депозитам позволят увеличить доходность сбережений.

Прогнозы: что дальше?

Эксперты не исключают дальнейшего роста ставки до 22% и выше, если инфляция не начнет снижаться. Однако Центробанк допускает возможность смягчения политики к середине 2025 года при стабилизации экономики.

Долгосрочная цель регулятора – снижение инфляции и создание условий для устойчивого экономического роста. Однако на этом пути россиянам и бизнесу придется столкнуться с временными финансовыми трудностями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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