Не йод и точно не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по шесть кг с грядки
Клубника в летний период активно растет и требует особого внимания. Чтобы обеспечить богатый и вкусный урожай, биолог Ирина Сушилова предлагает использовать натуральные удобрения.
Один из таких рецептов — это простая и эффективная подкормка, которую можно приготовить своими руками.
Рецепт питательного удобрения для клубники
Необходимые ингредиенты:
1 литр измельчённой крапивы
Пригоршня панировочных сухарей
2 ст. л. гранулированных дрожжей
Приготовление:
В 15-литровое ведро поместите все ингредиенты.
Залейте тёплой водой и тщательно перемешайте.
Дайте смеси настояться в течение 2 дней.
Процедите раствор, чтобы избавиться от остатков растительности.
Применение удобрения
Орошайте клубнику под корень на влажную почву. Для одного куста хватит примерно стакана раствора. Это удобрение не только укрепляет растения, но и улучшает вкус и внешний вид ягод.
Рекомендация: Подкормка этим раствором — эффективное средство для поддержания здоровья клубники и увеличения урожая без использования химических добавок!
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