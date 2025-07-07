Не йод и точно не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по шесть кг с грядки

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Клубника в летний период активно растет и требует особого внимания. Чтобы обеспечить богатый и вкусный урожай, биолог Ирина Сушилова предлагает использовать натуральные удобрения.

Один из таких рецептов — это простая и эффективная подкормка, которую можно приготовить своими руками.

Рецепт питательного удобрения для клубники

Необходимые ингредиенты:

  • 1 литр измельчённой крапивы

  • Пригоршня панировочных сухарей

  • 2 ст. л. гранулированных дрожжей

Приготовление:

  1. В 15-литровое ведро поместите все ингредиенты.

  2. Залейте тёплой водой и тщательно перемешайте.

  3. Дайте смеси настояться в течение 2 дней.

  4. Процедите раствор, чтобы избавиться от остатков растительности.

Применение удобрения

Орошайте клубнику под корень на влажную почву. Для одного куста хватит примерно стакана раствора. Это удобрение не только укрепляет растения, но и улучшает вкус и внешний вид ягод.

Рекомендация: Подкормка этим раствором — эффективное средство для поддержания здоровья клубники и увеличения урожая без использования химических добавок!

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