Не йод и точно не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки

С наступлением лета клубника начинает активно расти, и чтобы она дарила хороший урожай, важно обеспечить ей необходимое питание.

Ирина Сушилова, биолог, рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения качества ягод и повышения урожайности. Одним из таких эффективных решений является рецепт питательного удобрения, которое легко приготовить дома.

Рецепт питательного удобрения для клубники

Ингредиенты:

1 литр измельчённой крапивы

Пригоршня панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Приготовление:

Смешайте крапиву, панировочные сухари и дрожжи в 15-литровом ведре. Добавьте тёплой воды и тщательно перемешайте. Оставьте раствор настояться на 2 дня. После того как удобрение настоится, отфильтруйте его, чтобы избавиться от остатков, и получите чистую жидкость для подкормки.

Как применять удобрение

Орошайте клубнику под корень на влажную почву. Для одного куста достаточно примерно одного стакана раствора. Такая подкормка помогает укрепить растения, улучшить вкус и увеличить урожайность, поддерживая здоровье клубники в летний период.

Совет: Регулярная подкормка этим раствором обеспечит вашим растениям необходимые питательные вещества, сделает ягоды более вкусными и улучшит их качество. Попробуйте этот простой и эффективный метод для поддержки здоровья клубники!