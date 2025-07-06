Не йод и точно не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки
С наступлением лета клубника начинает активно расти, и чтобы она дарила хороший урожай, важно обеспечить ей необходимое питание.
Ирина Сушилова, биолог, рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения качества ягод и повышения урожайности. Одним из таких эффективных решений является рецепт питательного удобрения, которое легко приготовить дома.
Рецепт питательного удобрения для клубники
Ингредиенты:
- 1 литр измельчённой крапивы
- Пригоршня панировочных сухарей
- 2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Приготовление:
- Смешайте крапиву, панировочные сухари и дрожжи в 15-литровом ведре.
- Добавьте тёплой воды и тщательно перемешайте.
- Оставьте раствор настояться на 2 дня.
- После того как удобрение настоится, отфильтруйте его, чтобы избавиться от остатков, и получите чистую жидкость для подкормки.
Как применять удобрение
Орошайте клубнику под корень на влажную почву. Для одного куста достаточно примерно одного стакана раствора. Такая подкормка помогает укрепить растения, улучшить вкус и увеличить урожайность, поддерживая здоровье клубники в летний период.
Совет: Регулярная подкормка этим раствором обеспечит вашим растениям необходимые питательные вещества, сделает ягоды более вкусными и улучшит их качество. Попробуйте этот простой и эффективный метод для поддержки здоровья клубники!
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