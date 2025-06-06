Не йод и не бор: вот чем следует полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки

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Для улучшения урожая клубники в летний период б...

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Как улучшить урожай клубники: натуральная подкормка по рецепту Ирины Сушиловой

С приходом лета клубника начинает активно расти и требует внимательного ухода. Биолог Ирина Сушилова советует использовать натуральные удобрения для повышения урожайности и улучшения вкуса ягод. Один из таких методов — это простое и эффективное питательное удобрение, которое можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт питательного удобрения для клубники

Для приготовления удобрения вам понадобятся следующие компоненты:

  • 1 литр измельчённой крапивы
  • Пригоршня панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Смешайте все ингредиенты в 15-литровом ведре с тёплой водой и оставьте на 2 дня для настаивания. После этого процедите раствор, чтобы избавиться от остатков, и используйте чистую жидкость для подкормки.

Как использовать удобрение для клубники

Орошайте клубнику под корень, на влажную почву. Для одного куста достаточно примерно одного стакана раствора. Такая подкормка не только укрепляет растения, но и способствует увеличению урожая, а также улучшает вкус и качество ягод.

Преимущества подкормки

Это удобрение — простое, но эффективное средство для поддержания здоровья клубники и улучшения её урожайности в летний сезон!

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