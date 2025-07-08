Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по шесть кг с грядки

Летнее время — лучший период для роста клубники, и чтобы получить хороший урожай, нужно позаботиться о качественной подкормке.

Ирина Сушилова, биолог, предлагает рецепт удобрения, которое способствует улучшению состояния растений и увеличению урожайности.

Рецепт питательного удобрения

Ингредиенты:

1 литр измельчённой крапивы

Пригоршня панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в 15-литровом ведре. Добавьте тёплой воды, тщательно перемешайте. Дайте настояться в течение 2 дней. После настаивания отфильтруйте раствор от остатков, чтобы использовать только чистую жидкость.

Как применять удобрение

Для каждого куста клубники достаточно 1 стакана раствора. Поливайте растения под корень на влажную почву. Такая подкормка способствует улучшению качества ягод, их вкуса и увеличивает урожай.

Совет: Используйте это удобрение регулярно, чтобы ваша клубника была здоровой, а урожай — богатым и вкусным!