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Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по шесть кг с грядки

Натуральные подкормки — это лучший способ помоч...

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Летнее время — лучший период для роста клубники, и чтобы получить хороший урожай, нужно позаботиться о качественной подкормке.

Ирина Сушилова, биолог, предлагает рецепт удобрения, которое способствует улучшению состояния растений и увеличению урожайности.

Рецепт питательного удобрения

Ингредиенты:

  • 1 литр измельчённой крапивы

  • Пригоршня панировочных сухарей

  • 2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в 15-литровом ведре.

  2. Добавьте тёплой воды, тщательно перемешайте.

  3. Дайте настояться в течение 2 дней.

  4. После настаивания отфильтруйте раствор от остатков, чтобы использовать только чистую жидкость.

Как применять удобрение

Для каждого куста клубники достаточно 1 стакана раствора. Поливайте растения под корень на влажную почву. Такая подкормка способствует улучшению качества ягод, их вкуса и увеличивает урожай.

Совет: Используйте это удобрение регулярно, чтобы ваша клубника была здоровой, а урожай — богатым и вкусным!

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