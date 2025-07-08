Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по шесть кг с грядки
Летнее время — лучший период для роста клубники, и чтобы получить хороший урожай, нужно позаботиться о качественной подкормке.
Ирина Сушилова, биолог, предлагает рецепт удобрения, которое способствует улучшению состояния растений и увеличению урожайности.
Рецепт питательного удобрения
Ингредиенты:
1 литр измельчённой крапивы
Пригоршня панировочных сухарей
2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в 15-литровом ведре.
Добавьте тёплой воды, тщательно перемешайте.
Дайте настояться в течение 2 дней.
После настаивания отфильтруйте раствор от остатков, чтобы использовать только чистую жидкость.
Как применять удобрение
Для каждого куста клубники достаточно 1 стакана раствора. Поливайте растения под корень на влажную почву. Такая подкормка способствует улучшению качества ягод, их вкуса и увеличивает урожай.
Совет: Используйте это удобрение регулярно, чтобы ваша клубника была здоровой, а урожай — богатым и вкусным!
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