Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки

С наступлением лета клубника активно растёт и требует должного внимания.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения урожая и качества ягод. Одним из таких эффективных решений является рецепт питательного удобрения, который можно легко приготовить дома.

Рецепт питательного удобрения

Для приготовления раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 литр измельчённой крапивы

Пригоршня панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Смешайте эти компоненты в 15-литровом ведре с тёплой водой и оставьте настояться на 2 дня. После этого раствор нужно отфильтровать, чтобы избавиться от остатков и получить чистую жидкость для подкормки.

Как применять удобрение

Орошайте клубнику под корень, на влажную почву. Расход раствора — примерно один стакан на каждый куст. Такая подкормка способствует укреплению растений и увеличению урожая, а также помогает улучшить вкус и качество ягод.

Подкормка по этому рецепту — простое и эффективное средство для поддержания здоровья клубники в летний период!