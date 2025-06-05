Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки
С наступлением лета клубника активно растёт и требует должного внимания.
Биолог Ирина Сушилова рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения урожая и качества ягод. Одним из таких эффективных решений является рецепт питательного удобрения, который можно легко приготовить дома.
Рецепт питательного удобрения
Для приготовления раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 литр измельчённой крапивы
- Пригоршня панировочных сухарей
- 2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Смешайте эти компоненты в 15-литровом ведре с тёплой водой и оставьте настояться на 2 дня. После этого раствор нужно отфильтровать, чтобы избавиться от остатков и получить чистую жидкость для подкормки.
Как применять удобрение
Орошайте клубнику под корень, на влажную почву. Расход раствора — примерно один стакан на каждый куст. Такая подкормка способствует укреплению растений и увеличению урожая, а также помогает улучшить вкус и качество ягод.
Подкормка по этому рецепту — простое и эффективное средство для поддержания здоровья клубники в летний период!
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