Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод получаем по 6 кг с куста
by.grandgames.net
С наступлением лета клубника активно растёт и начинает цвести, поэтому важнейшей задачей садовода становится правильный уход за растением. По словам биолога Ирины Сушиловой, в этот период особенно важны подкормки, которые напрямую влияют на размер и качество урожая.
Рецепт питательного раствора для клубники
Для приготовления удобрения понадобится всего три доступных ингредиента:
1 литр измельчённой крапивы
Пригоршня панировочных сухарей
2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Все компоненты помещают в 15-литровый бак, заливают тёплой водой и оставляют настояться на два дня.
Как использовать удобрение?
Перед применением раствор нужно процедить. Подкормку вносят под корень кустов клубники, на влажную землю. Расход — примерно один стакан на каждый куст.
Такая подкормка обогатит растения необходимыми веществами и поможет получить богатый и вкусный урожай ягод, передает amurmedia.ru.
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