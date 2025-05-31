Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод получаем по 6 кг с куста

С наступлением лета клубника активно растёт и начинает цвести, поэтому важнейшей задачей садовода становится правильный уход за растением. По словам биолога Ирины Сушиловой, в этот период особенно важны подкормки, которые напрямую влияют на размер и качество урожая.

Рецепт питательного раствора для клубники

Для приготовления удобрения понадобится всего три доступных ингредиента:

1 литр измельчённой крапивы

Пригоршня панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Все компоненты помещают в 15-литровый бак, заливают тёплой водой и оставляют настояться на два дня.

Как использовать удобрение?

Перед применением раствор нужно процедить. Подкормку вносят под корень кустов клубники, на влажную землю. Расход — примерно один стакан на каждый куст.

Такая подкормка обогатит растения необходимыми веществами и поможет получить богатый и вкусный урожай ягод, передает amurmedia.ru.