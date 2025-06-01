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Не йод и не бор: вот чем надо подкармливать клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста

С началом лета клубника активно растёт и начина...

1zoom.ru

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С началом лета клубника активно растёт и начинает цвести. Именно в этот период важно уделить растению особое внимание — от ухода зависит, сколько ягод вы соберёте.

Биолог Ирина Сушилова советует обязательно подкармливать клубнику — это поможет получить богатый урожай. Есть простой рецепт удобрения, для которого понадобятся всего три доступных компонента.

Что нужно:

– 1 литр измельчённой свежей крапивы;
– Горсть панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки сухих или гранулированных дрожжей.

Все ингредиенты смешайте в 15-литровом ведре, залейте тёплой водой и оставьте на два дня для брожения.

Как применять:

Перед поливом раствор нужно процедить. Удобрение вносится под корень на уже влажную почву. Расход — один стакан на куст.

Такой натуральный состав обогатит землю и придаст растениям сил — клубника будет крепче, а плодов станет больше. Простое средство, которое действительно работает, передает amurmedia.ru.

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