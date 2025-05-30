Не йод и не бор: чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста
rutube.ru
Летом клубника особенно нуждается в питании и заботе, чтобы порадовать богатым и вкусным урожаем.
Биолог Ирина Сушилова рекомендует натуральную подкормку, которую легко приготовить в домашних условиях.
Рецепт эффективного удобрения
Для приготовления раствора возьмите:
- 1 литр измельчённой свежей крапивы
- Пригоршню панировочных сухарей
- 2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Все компоненты залейте тёплой водой в 15-литровом ведре, тщательно перемешайте и оставьте на 2 дня в тёплом месте для настаивания.
Перед использованием обязательно процедите раствор, чтобы не забивать почву и корни растительной массой.
Как использовать подкормку
- Полив проводится исключительно под корень, по влажной почве (после полива или дождя);
- Расход: 1 стакан раствора на один куст;
- Периодичность: раз в 10–14 дней, особенно в период активного роста и плодоношения.
Почему это работает?
- Крапива насыщает азотом и микроэлементами;
- Дрожжи стимулируют рост корней и улучшение микрофлоры почвы;
- Сухари служат дополнительным источником углеводов для активизации бактерий.
Такой состав помогает:
- Укрепить кусты;
- Повысить сахаристость ягод;
- Увеличить урожай без применения химии.
Подкормка клубники летом — ключ к здоровому урожаю. Простой и натуральный рецепт от биолога Ирины Сушиловой подойдёт как дачникам, так и опытным садоводам. Попробуйте — и кусты отблагодарят вас сочными ягодами.
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