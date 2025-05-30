Не йод и не бор: чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста

Летом клубника особенно нуждается в питании и заботе, чтобы порадовать богатым и вкусным урожаем.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует натуральную подкормку, которую легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт эффективного удобрения

Для приготовления раствора возьмите:

1 литр измельчённой свежей крапивы

Пригоршню панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Все компоненты залейте тёплой водой в 15-литровом ведре, тщательно перемешайте и оставьте на 2 дня в тёплом месте для настаивания.

Перед использованием обязательно процедите раствор, чтобы не забивать почву и корни растительной массой.

Как использовать подкормку

Полив проводится исключительно под корень, по влажной почве (после полива или дождя);

Расход: 1 стакан раствора на один куст;

Периодичность: раз в 10–14 дней, особенно в период активного роста и плодоношения.

Почему это работает?

Крапива насыщает азотом и микроэлементами;

Дрожжи стимулируют рост корней и улучшение микрофлоры почвы;

Сухари служат дополнительным источником углеводов для активизации бактерий.

Такой состав помогает:

Укрепить кусты;

Повысить сахаристость ягод;

Увеличить урожай без применения химии.

Подкормка клубники летом — ключ к здоровому урожаю. Простой и натуральный рецепт от биолога Ирины Сушиловой подойдёт как дачникам, так и опытным садоводам. Попробуйте — и кусты отблагодарят вас сочными ягодами.