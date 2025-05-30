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Не йод и не бор: чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста

простой и эффективный рецепт удобрения для клуб...

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Летом клубника особенно нуждается в питании и заботе, чтобы порадовать богатым и вкусным урожаем.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует натуральную подкормку, которую легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт эффективного удобрения

Для приготовления раствора возьмите:

  • 1 литр измельчённой свежей крапивы
  • Пригоршню панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Все компоненты залейте тёплой водой в 15-литровом ведре, тщательно перемешайте и оставьте на 2 дня в тёплом месте для настаивания.

Перед использованием обязательно процедите раствор, чтобы не забивать почву и корни растительной массой.

Как использовать подкормку

  • Полив проводится исключительно под корень, по влажной почве (после полива или дождя);
  • Расход: 1 стакан раствора на один куст;
  • Периодичность: раз в 10–14 дней, особенно в период активного роста и плодоношения.

Почему это работает?

  • Крапива насыщает азотом и микроэлементами;
  • Дрожжи стимулируют рост корней и улучшение микрофлоры почвы;
  • Сухари служат дополнительным источником углеводов для активизации бактерий.

Такой состав помогает:

  • Укрепить кусты;
  • Повысить сахаристость ягод;
  • Увеличить урожай без применения химии.

Подкормка клубники летом — ключ к здоровому урожаю. Простой и натуральный рецепт от биолога Ирины Сушиловой подойдёт как дачникам, так и опытным садоводам. Попробуйте — и кусты отблагодарят вас сочными ягодами.

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