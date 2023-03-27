Рогов рассказал, как в Запорожье местный житель устроил самосуд над украинскими военными

В Запорожжье житель города Гуляйполе, который сейчас находится по киевским контролем, не дождался российской армии и сам, единолично, устроил самосуд над военными ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.

"Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев", — рассказал Рогов.

Киевские власти, которым невыгодно признавать, что местное население не воспринимает ВСУ как "захристников", пытается выставить все как бытовой конфликт, но мужчину на всякий случай обвинили еще и в пророссийской позиции.

