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"Не для того, чтобы звонить!": военный в зоне СВО рассказал о необычном использовании телефонов

"Не для того, чтобы звонить!": военный в зоне СВО рассказал о необычном использовании телефонов

Фото: rus-bel.online

Мобильные телефоны нужны российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) даже не для тотго, чтобы звонить или выходить в интернет, а чтобы фотографировать мины и растяжки. О нестандартном назначении устройств рассказал боец с позывным "Шор", пишет Ura.ru.

"Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полета, без сим-карты, чтобы не могли отследить мое местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, все объясняю", — пояснил он.

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