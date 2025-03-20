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Не дадут, пока не спросите: названы три «секретные» льготы для пенсионеров, о которых никто не говорит, но они положены каждому

Обзор трёх основных льгот для пенсионеров в Рос...

companysec.ru

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Пенсионеры зачастую сталкиваются с необходимостью активного действия для получения законных льгот, которые не предоставляются автоматически.

В этой статье мы рассмотрим три основные льготы, доступные для российских пенсионеров, и методы их оформления.

Налоговый вычет на медицинские расходы

С начала 2024 года пенсионерам доступен налоговый вычет за траты на лечение и медикаменты. Этот механизм позволяет возвращать часть из уплаченного НДФЛ. Чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать заявление в налоговую службу, что можно сделать как очно, так и через личный кабинет на сайте ФНС.

Компенсация за коммунальные платежи

Пенсионеры, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают определённый процент от дохода, имеют право на получение компенсации. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или социальную защиту с соответствующими подтверждающими документами.

Льготы на проезд

Многие регионы предоставляют пенсионерам право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте. Для использования этой возможности нужно получить специальное удостоверение, подав предварительно заявление в нужное учреждение.

Почему важно оформлять льготы?

Предоставление государственных льгот не осуществляется автоматически, что требует от пенсионеров активности в защите своих прав. Понимание и своевременное оформление льгот позволяет не только экономить, но и подчеркивает уважение к вашему вкладу в общество.

Не откладывайте оформление льгот — как говорится, лучше действовать сейчас, чем сожалеть позже.

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