Не дадут, пока не спросите: Названы 3 "секретные" льготы для пенсионеров, о которых никто все молчат, но они положены каждому:

Многие льготы для пенсионеров в России не активируются автоматически — их необходимо оформлять самостоятельно. Рассмотрим три важные льготы и разберемся, как ими воспользоваться.

1. Налоговый вычет на лечение и лекарства

С 2024 года пенсионеры могут вернуть часть расходов на медицинские услуги и покупку медикаментов за счет налогового вычета по НДФЛ.

Как оформить:

Подготовить чеки и квитанции о расходах на лечение и лекарства.

Подать заявление в налоговую инспекцию лично или через портал ФНС.

2. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги

Если расходы на ЖКХ превышают допустимый процент от дохода, пенсионер может получить частичную компенсацию.

Как оформить:

Обратиться в социальную защиту или управляющую компанию .

или . Предоставить документы о доходах и квитанции об оплате коммунальных услуг.

3. Льготы на проезд

Во многих регионах пенсионеры могут бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом.

Как оформить:

Получить льготное удостоверение .

. Подать заявление в соцзащиту или транспортное ведомство.

Почему важно оформить льготы?

Хотя государство предоставляет социальную поддержку, она не назначается автоматически. Чтобы не упустить свои права, пенсионерам важно вовремя обращаться в соответствующие органы.

Если вы или ваши близкие имеете право на эти льготы, не откладывайте их оформление — это поможет снизить расходы и улучшить качество жизни.