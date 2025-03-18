Не дадут, пока не спросите: Названы 3 "секретные" льготы для пенсионеров, о которых никто все молчат, но они положены каждому:
льготы для пенсионеров
Многие льготы для пенсионеров в России не активируются автоматически — их необходимо оформлять самостоятельно. Рассмотрим три важные льготы и разберемся, как ими воспользоваться.
1. Налоговый вычет на лечение и лекарства
С 2024 года пенсионеры могут вернуть часть расходов на медицинские услуги и покупку медикаментов за счет налогового вычета по НДФЛ.
Как оформить:
- Подготовить чеки и квитанции о расходах на лечение и лекарства.
- Подать заявление в налоговую инспекцию лично или через портал ФНС.
2. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги
Если расходы на ЖКХ превышают допустимый процент от дохода, пенсионер может получить частичную компенсацию.
Как оформить:
- Обратиться в социальную защиту или управляющую компанию.
- Предоставить документы о доходах и квитанции об оплате коммунальных услуг.
3. Льготы на проезд
Во многих регионах пенсионеры могут бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом.
Как оформить:
- Получить льготное удостоверение.
- Подать заявление в соцзащиту или транспортное ведомство.
Почему важно оформить льготы?
Хотя государство предоставляет социальную поддержку, она не назначается автоматически. Чтобы не упустить свои права, пенсионерам важно вовремя обращаться в соответствующие органы.
Если вы или ваши близкие имеете право на эти льготы, не откладывайте их оформление — это поможет снизить расходы и улучшить качество жизни.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец