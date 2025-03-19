Не дадут, пока не спросите: названы 3 «секретные» льготы для пенсионеров, о которых никто не говорит, но они положены каждому

Пенсионеры часто сталкиваются с ситуацией, когда предусмотренные законом льготы не активируются автоматически.

Чтобы воспользоваться ими, необходимо самостоятельно обратиться в соответствующие организации. В этой статье мы расскажем о трех основных льготах для пенсионеров и о том, как их оформить, чтобы не упустить шанс на экономию.

1. Налоговый вычет на лечение и лекарства

С 2024 года пенсионеры могут получить налоговый вычет за расходы на лечение и покупку медикаментов. Это новшество позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для оформления вычета нужно подать заявление в налоговую инспекцию.

Заявление можно подать как лично, так и через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Не упустите шанс вернуть деньги, потраченные на здоровье — это одна из самых значимых статей расходов.

2. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги

Если расходы на ЖКХ превышают установленный процент от дохода пенсионера, он может получить компенсацию. Однако эта льгота не предоставляется автоматически, и для её получения нужно обратиться в управляющую компанию или орган социальной защиты.

Важно предоставить документы, подтверждающие доходы и расходы. Чуть больше усилий — и финансовая нагрузка на ваш бюджет станет значительно легче.

3. Льготы на проезд

Во многих российских регионах пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или со скидкой. Однако для этого необходимо получить специальное удостоверение и подать соответствующее заявление.

Оформление документов заранее позволит вам сэкономить на транспортных расходах и передвигаться по городу без дополнительных затрат.

Почему важно не забывать о льготах?

Государственные льготы предоставляются, но они не назначаются автоматически. Такая практика существует не только в России, но и в других странах, где важно активно отстаивать свои права, чтобы не упустить финансовую поддержку.

Знание своих прав и своевременное оформление льгот — это не только возможность сэкономить, но и знак уважения к вашему труду.

Если вы или ваши близкие имеете право на одну из этих льгот, не откладывайте обращение. Ведь, как говорится, «Лучше сделать, чем сожалеть о невыполненном», сообщает progorodsamara.