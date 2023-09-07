«Не было хреновой тучи русских»: улизнувшая из России Зиверт высказалась о россиянах

Певица Зиверт в последнее время получила большую популярность, и вдруг разразилась неожиданным спичем, который может оставить ее без поклонников.

Баста пригласил ее на свою программу, и зрители в зале получили возможность задать Зиверт интересующие их вопросы.

Певица призналась, что трудилась стюардессой, а когда пришла популярность, то съемки и записи, концерты и промоушен вымотали ее здоровье.

Одна женщина в зале спросила, зачем Зиверт недавно была на Бали.

Певица сообщила, что полетела записывать альбом, но одновременно лечилась, страдала болями и паническими атаками.

Бали она считает местом силы, но сейчас остров наводнен туристами, и Зиверт грубо высказалась о своих соотечественниках.

"Он, правда, стал немножко не таким, каким я его помню девять лет назад, когда там не было хреновой тучи русских на каждом шагу", - смеясь, заявила артистка.

Онемели все, включая Басту, который в заключение отметил, что это "было обидно".