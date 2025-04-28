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Не будет подключаться: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

С марта 2025 года WhatsApp* перестанет работать...

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С марта 2025 года WhatsApp* перестанет работать на устаревших смартфонах в России. Уже с апреля пользователи устройств на Android 4.4 KitKat и более старых версий столкнутся с первыми ограничениями. А 10 марта мессенджер полностью прекратит работу на таких гаджетах, а к 5 мая поддержка окончательно завершится.

Какие устройства под угрозой?

Если у вас Samsung Galaxy S3, Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G или Nexus 4 — прощайтесь с WhatsApp*. Пользователи iPhone 6 и 6 Plus также потеряют доступ к приложению.

Что делать?

  • Попробуйте обновить операционную систему — иногда это помогает, но в случае очень старых моделей чаще всего нет.

  • Если обновление невозможно, выход один — покупка нового смартфона.

Не стоит верить обещаниям о возможных обходных путях — официально поддержку этих устройств прекратят, и ничего изменить будет нельзя.

Хорошие новости

В ближайшем будущем WhatsApp* внедрит удобную функцию: возможность пользоваться двумя аккаунтами на одном устройстве. Пока новинка тестируется для iOS, но скоро появится и на Android.

Итог

Если хотите и дальше пользоваться WhatsApp* без ограничений, самое время задуматься о смене смартфона, пишет PRIMPRESS.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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