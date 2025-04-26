Не будет доступа: WhatsApp* вводит новое правило для всех россиян

Разработчики WhatsApp* сообщили: в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже 5.0.

Это значит, что:

Мессенджер не будет открываться на старых смартфонах;

Пользователи потеряют доступ к своему аккаунту;

Вся история переписок может быть удалена без возможности восстановления.

Почему WhatsApp на это пошёл?

По словам представителей компании:

Старые версии ОС не поддерживают современные механизмы защиты данных;

Отключение старых устройств снижает нагрузку на сервера;

Разработчики смогут сосредоточиться на новых функциях и безопасности.

Кого это коснётся?

Под угрозой:

Владельцы смартфонов с Android 4.4 и ниже;

Те, кто давно не обновлял систему или устройство;

Пользователи бюджетных моделей без возможности обновления.

Что можно сделать?

Если вы хотите сохранить доступ к WhatsApp:

Проверьте версию Android (в настройках телефона — «О телефоне»);

Обновите ОС до Android 5.0 и выше (если устройство поддерживает);

Сделайте резервную копию чатов в Google Диске;

Если обновление невозможно — подумайте о покупке нового смартфона.

Важно: при смене устройства без резервной копии вы потеряете историю переписки и медиафайлы.

А что с безопасностью?

Новые версии WhatsApp:

Получают регулярные патчи безопасности;

Поддерживают двухфакторную аутентификацию;

Защищены от большинства известных уязвимостей, которые актуальны для старых ОС, сообщает primpress.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России