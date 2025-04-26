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Не будет доступа: WhatsApp* вводит новое правило для всех россиян

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) прекращ...

grozny-inform.ru

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Разработчики WhatsApp* сообщили: в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже 5.0.

Это значит, что:

  • Мессенджер не будет открываться на старых смартфонах;
  • Пользователи потеряют доступ к своему аккаунту;
  • Вся история переписок может быть удалена без возможности восстановления.

Почему WhatsApp на это пошёл?

По словам представителей компании:

  • Старые версии ОС не поддерживают современные механизмы защиты данных;
  • Отключение старых устройств снижает нагрузку на сервера;
  • Разработчики смогут сосредоточиться на новых функциях и безопасности.

Кого это коснётся?

Под угрозой:

  • Владельцы смартфонов с Android 4.4 и ниже;
  • Те, кто давно не обновлял систему или устройство;
  • Пользователи бюджетных моделей без возможности обновления.

Что можно сделать?

Если вы хотите сохранить доступ к WhatsApp:

  • Проверьте версию Android (в настройках телефона — «О телефоне»);
  • Обновите ОС до Android 5.0 и выше (если устройство поддерживает);
  • Сделайте резервную копию чатов в Google Диске;
  • Если обновление невозможно — подумайте о покупке нового смартфона.

Важно: при смене устройства без резервной копии вы потеряете историю переписки и медиафайлы.

А что с безопасностью?

Новые версии WhatsApp:

  • Получают регулярные патчи безопасности;
  • Поддерживают двухфакторную аутентификацию;
  • Защищены от большинства известных уязвимостей, которые актуальны для старых ОС, сообщает primpress.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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