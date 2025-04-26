Не будет доступа: WhatsApp* вводит новое правило для всех россиян
grozny-inform.ru
Разработчики WhatsApp* сообщили: в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже 5.0.
Это значит, что:
- Мессенджер не будет открываться на старых смартфонах;
- Пользователи потеряют доступ к своему аккаунту;
- Вся история переписок может быть удалена без возможности восстановления.
Почему WhatsApp на это пошёл?
По словам представителей компании:
- Старые версии ОС не поддерживают современные механизмы защиты данных;
- Отключение старых устройств снижает нагрузку на сервера;
- Разработчики смогут сосредоточиться на новых функциях и безопасности.
Кого это коснётся?
Под угрозой:
- Владельцы смартфонов с Android 4.4 и ниже;
- Те, кто давно не обновлял систему или устройство;
- Пользователи бюджетных моделей без возможности обновления.
Что можно сделать?
Если вы хотите сохранить доступ к WhatsApp:
- Проверьте версию Android (в настройках телефона — «О телефоне»);
- Обновите ОС до Android 5.0 и выше (если устройство поддерживает);
- Сделайте резервную копию чатов в Google Диске;
- Если обновление невозможно — подумайте о покупке нового смартфона.
Важно: при смене устройства без резервной копии вы потеряете историю переписки и медиафайлы.
А что с безопасностью?
Новые версии WhatsApp:
- Получают регулярные патчи безопасности;
- Поддерживают двухфакторную аутентификацию;
- Защищены от большинства известных уязвимостей, которые актуальны для старых ОС, сообщает primpress.
* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России
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