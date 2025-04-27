Не будет доступа: WhatsApp озвучил новое правило для всех россиян

Разработчики WhatsApp* объявили, что в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже версии 5.0.

Что изменится?

Мессенджер перестанет запускаться на старых телефонах;

Пользователи лишатся доступа к своему аккаунту;

История переписок может быть безвозвратно удалена.

Почему принято такое решение?

По информации от компании:

Устаревшие операционные системы не способны обеспечивать необходимый уровень защиты данных;

Отключение старых устройств снизит нагрузку на серверы;

Команда сосредоточится на разработке новых функций и усилении безопасности.

Кто под угрозой?

Эти изменения коснутся:

Владельцев смартфонов на Android 4.4 и ниже;

Тех, кто давно не обновлял систему;

Пользователей бюджетных моделей, не поддерживающих обновления.

Как избежать проблем?

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp*, стоит:

Проверить версию Android в разделе «О телефоне»;

При возможности обновить ОС до Android 5.0 или выше;

Сделать резервную копию переписок в Google Диске;

Если обновление недоступно, подумать о замене смартфона.

Важно помнить: без резервной копии при смене устройства вся история переписки и медиафайлы будут утеряны.

Что с безопасностью?

Новые версии приложения:

Получают регулярные обновления безопасности;

Поддерживают двухфакторную аутентификацию;

Защищены от многих уязвимостей, которые характерны для старых версий Android, пишет PRIMPRES.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России