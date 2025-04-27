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Не будет доступа: WhatsApp озвучил новое правило для всех россиян

Разработчики WhatsApp* объявили, что в ближайше...

ferra.ru

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Разработчики WhatsApp* объявили, что в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже версии 5.0.

Что изменится?

  • Мессенджер перестанет запускаться на старых телефонах;

  • Пользователи лишатся доступа к своему аккаунту;

  • История переписок может быть безвозвратно удалена.

Почему принято такое решение?

По информации от компании:

  • Устаревшие операционные системы не способны обеспечивать необходимый уровень защиты данных;

  • Отключение старых устройств снизит нагрузку на серверы;

  • Команда сосредоточится на разработке новых функций и усилении безопасности.

Кто под угрозой?

Эти изменения коснутся:

  • Владельцев смартфонов на Android 4.4 и ниже;

  • Тех, кто давно не обновлял систему;

  • Пользователей бюджетных моделей, не поддерживающих обновления.

Как избежать проблем?

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp*, стоит:

  • Проверить версию Android в разделе «О телефоне»;

  • При возможности обновить ОС до Android 5.0 или выше;

  • Сделать резервную копию переписок в Google Диске;

  • Если обновление недоступно, подумать о замене смартфона.

Важно помнить: без резервной копии при смене устройства вся история переписки и медиафайлы будут утеряны.

Что с безопасностью?

Новые версии приложения:

  • Получают регулярные обновления безопасности;

  • Поддерживают двухфакторную аутентификацию;

  • Защищены от многих уязвимостей, которые характерны для старых версий Android, пишет PRIMPRES.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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