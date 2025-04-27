Не будет доступа: WhatsApp озвучил новое правило для всех россиян
ferra.ru
Разработчики WhatsApp* объявили, что в ближайшее время приложение перестанет работать на устройствах с Android ниже версии 5.0.
Что изменится?
Мессенджер перестанет запускаться на старых телефонах;
Пользователи лишатся доступа к своему аккаунту;
История переписок может быть безвозвратно удалена.
Почему принято такое решение?
По информации от компании:
Устаревшие операционные системы не способны обеспечивать необходимый уровень защиты данных;
Отключение старых устройств снизит нагрузку на серверы;
Команда сосредоточится на разработке новых функций и усилении безопасности.
Кто под угрозой?
Эти изменения коснутся:
Владельцев смартфонов на Android 4.4 и ниже;
Тех, кто давно не обновлял систему;
Пользователей бюджетных моделей, не поддерживающих обновления.
Как избежать проблем?
Чтобы сохранить доступ к WhatsApp*, стоит:
Проверить версию Android в разделе «О телефоне»;
При возможности обновить ОС до Android 5.0 или выше;
Сделать резервную копию переписок в Google Диске;
Если обновление недоступно, подумать о замене смартфона.
Важно помнить: без резервной копии при смене устройства вся история переписки и медиафайлы будут утеряны.
Что с безопасностью?
Новые версии приложения:
Получают регулярные обновления безопасности;
Поддерживают двухфакторную аутентификацию;
Защищены от многих уязвимостей, которые характерны для старых версий Android, пишет PRIMPRES.
* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России
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