Не будет доступа: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех россиян
tomatita.ru
Разработчики WhatsApp* объявили: в ближайшее время мессенджер перестанет поддерживать устройства с Android ниже 5.0. Для части пользователей это означает потерю доступа к аккаунту и перепискам.
Что изменится
- WhatsApp не будет открываться на старых смартфонах.
- Пользователи потеряют доступ к чату и медиафайлам.
- Без резервной копии история переписки будет удалена без возможности восстановления.
Почему WhatsApp вводит ограничения
- Старые версии Android не поддерживают современные системы безопасности.
- Отключение устаревших устройств снизит нагрузку на сервера.
- Разработчики смогут сосредоточиться на новых функциях и повышении защиты данных.
Кого это коснётся
Под угрозой:
- Владельцы смартфонов на Android 4.4 и ниже;
- Те, кто давно не обновлял операционную систему;
- Пользователи бюджетных моделей, не поддерживающих новые версии Android.
Что делать пользователям
- Проверьте версию Android (Настройки → О телефоне).
- Обновите ОС до версии 5.0 или выше, если это возможно.
- Сделайте резервную копию чатов на Google Диск.
- Если обновление недоступно — подумайте о покупке нового устройства.
- Без резервной копии все переписки и файлы будут утеряны при смене телефона!
Почему это важно для безопасности
Новые версии WhatsApp:
- Регулярно получают патчи безопасности;
- Поддерживают двухфакторную аутентификацию;
- Защищены от большинства известных уязвимостей старых ОС.
* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России
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