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Не будет доступа: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

WhatsApp прекращает работу на старых Android-ус...

tomatita.ru

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Разработчики WhatsApp* объявили: в ближайшее время мессенджер перестанет поддерживать устройства с Android ниже 5.0. Для части пользователей это означает потерю доступа к аккаунту и перепискам.

Что изменится

  • WhatsApp не будет открываться на старых смартфонах.
  • Пользователи потеряют доступ к чату и медиафайлам.
  • Без резервной копии история переписки будет удалена без возможности восстановления.

Почему WhatsApp вводит ограничения

  • Старые версии Android не поддерживают современные системы безопасности.
  • Отключение устаревших устройств снизит нагрузку на сервера.
  • Разработчики смогут сосредоточиться на новых функциях и повышении защиты данных.

Кого это коснётся

Под угрозой:

  • Владельцы смартфонов на Android 4.4 и ниже;
  • Те, кто давно не обновлял операционную систему;
  • Пользователи бюджетных моделей, не поддерживающих новые версии Android.

Что делать пользователям

  • Проверьте версию Android (Настройки → О телефоне).
  • Обновите ОС до версии 5.0 или выше, если это возможно.
  • Сделайте резервную копию чатов на Google Диск.
  • Если обновление недоступно — подумайте о покупке нового устройства.
  • Без резервной копии все переписки и файлы будут утеряны при смене телефона!

Почему это важно для безопасности

Новые версии WhatsApp:

  • Регулярно получают патчи безопасности;
  • Поддерживают двухфакторную аутентификацию;
  • Защищены от большинства известных уязвимостей старых ОС.

* Деятельность Meta (WhatsApp) признана экстремистcкой и запрещена в России

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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