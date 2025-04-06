Не блокировка, а в сотни раз хуже: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля
ferra.ru2
Популярный мессенджер готовит крупное обновление, которое может обернуться серьезной проблемой для владельцев устаревших устройств. Речь не о блокировке аккаунтов, а о том, что приложение попросту перестанет работать на некоторых моделях телефонов.
WhatsApp прекращает выпуск обновлений для ряда смартфонов, включая отдельные модели iPhone и Android-устройств. В стартовом списке — более десятка аппаратов. Без поддержки эти гаджеты лишатся новых функций и защиты от уязвимостей, а со временем мессенджер может вовсе перестать запускаться.
Кого коснется обновление
Это только начало — в будущем разработчики планируют прекратить поддержку ещё большего количества моделей. По словам представителей компании, такой шаг необходим для повышения уровня безопасности и стабильности сервиса. Внимание будет сосредоточено на устройствах, соответствующих актуальным техническим стандартам.
Новые требования: проверьте свой гаджет
Для продолжения работы WhatsApp смартфон должен соответствовать следующим минимальным требованиям:
Android: от версии 5.0 и выше
iOS: начиная с версии 12
Но и это не предел — в скором времени WhatsApp планирует перейти на поддержку только iOS 14.1 и выше. Это значит, что пользователи старых iPhone тоже рискуют остаться без доступа к мессенджеру.
Если ваш телефон устарел — что делать?
Вот несколько шагов, если ваш гаджет попал в список неподдерживаемых:
Проверьте модель: найдите точное название и сравните его с официальными списками на сайте WhatsApp.
Обновите ПО: если обновления доступны — установите их. Это может временно продлить срок работы приложения.
Задумайтесь о замене: самый надежный способ продолжить пользоваться мессенджером — приобрести современный смартфон, соответствующий новым требованиям.
Устаревшие телефоны постепенно уходят в прошлое — и это естественный процесс в условиях стремительного развития технологий. WhatsApp следует этому пути, чтобы обеспечивать безопасность пользователей и бесперебойную работу сервиса. Поэтому важно следить за обновлениями и поддерживать устройства в актуальном состояниию, пиште PRIMPRESS.
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