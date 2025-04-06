Не блокировка, а в сотни раз хуже: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля

Популярный мессенджер готовит крупное обновление, которое может обернуться серьезной проблемой для владельцев устаревших устройств. Речь не о блокировке аккаунтов, а о том, что приложение попросту перестанет работать на некоторых моделях телефонов.

WhatsApp прекращает выпуск обновлений для ряда смартфонов, включая отдельные модели iPhone и Android-устройств. В стартовом списке — более десятка аппаратов. Без поддержки эти гаджеты лишатся новых функций и защиты от уязвимостей, а со временем мессенджер может вовсе перестать запускаться.

Кого коснется обновление

Это только начало — в будущем разработчики планируют прекратить поддержку ещё большего количества моделей. По словам представителей компании, такой шаг необходим для повышения уровня безопасности и стабильности сервиса. Внимание будет сосредоточено на устройствах, соответствующих актуальным техническим стандартам.

Новые требования: проверьте свой гаджет

Для продолжения работы WhatsApp смартфон должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

Android: от версии 5.0 и выше

iOS: начиная с версии 12

Но и это не предел — в скором времени WhatsApp планирует перейти на поддержку только iOS 14.1 и выше. Это значит, что пользователи старых iPhone тоже рискуют остаться без доступа к мессенджеру.

Если ваш телефон устарел — что делать?

Вот несколько шагов, если ваш гаджет попал в список неподдерживаемых:

Проверьте модель : найдите точное название и сравните его с официальными списками на сайте WhatsApp.

Обновите ПО : если обновления доступны — установите их. Это может временно продлить срок работы приложения.

Задумайтесь о замене: самый надежный способ продолжить пользоваться мессенджером — приобрести современный смартфон, соответствующий новым требованиям.

Устаревшие телефоны постепенно уходят в прошлое — и это естественный процесс в условиях стремительного развития технологий. WhatsApp следует этому пути, чтобы обеспечивать безопасность пользователей и бесперебойную работу сервиса. Поэтому важно следить за обновлениями и поддерживать устройства в актуальном состояниию, пиште PRIMPRESS.