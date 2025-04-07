Не блокировка, а в десятки раз хуже: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля
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WhatsApp перестанет работать на старых телефонах: что важно знать
Популярный мессенджер готовит масштабное обновление, которое может создать проблемы для владельцев устаревших смартфонов. Речь не о блокировке аккаунтов, а о полном прекращении работы приложения на некоторых устройствах.
Какие изменения грядут
Компания прекращает выпуск обновлений для ряда моделей телефонов — как Android, так и iPhone. Уже составлен первый список, в который вошли более десяти гаджетов. Без поддержки эти устройства не будут получать новые функции и защиту от уязвимостей. Со временем WhatsApp может просто перестать открываться на таких телефонах.
Почему это происходит
Разработчики объясняют: изменения нужны для повышения безопасности и стабильности сервиса. Поддержку сохранят только те устройства, которые соответствуют современным стандартам.
Какие версии теперь нужны
Чтобы мессенджер продолжал работать, на телефоне должна быть установлена минимум:
Android 5.0 или новее
iOS 12 или выше
В ближайшем будущем требования ужесточат — поддержка останется только для iOS 14.1 и новее. Это значит, что пользователи старых iPhone тоже могут потерять доступ к WhatsApp.
Что делать, если ваш смартфон устарел
Проверьте модель устройства и сравните её с актуальным списком на официальном сайте WhatsApp.
Обновите операционную систему, если это возможно — иногда это позволяет продлить срок работы мессенджера.
Рассмотрите покупку нового телефона — это наиболее надёжный способ сохранить доступ к приложению.
Старые устройства постепенно выходят из обращения — это естественно в условиях стремительного технического прогресса. Чтобы не остаться без связи, важно следить за обновлениями и вовремя адаптироваться к новым требованиям, пиште PRIMPRESS.
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