Не блокировка, а намного хуже: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля

WhatsApp, мессенджер с зеленым логотипом, который находится под управлением компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, объявил о новом процессе, который затронет всех российских пользователей.

В апреле мессенджер начнет проверку всех зарегистрированных аккаунтов, и многие из них могут быть удалены.

Как будет проводиться проверка?

Разработчики мессенджера планируют провести крупную «чистку» аккаунтов, которые давно не использовались. Основным критерием для удаления аккаунта станет отсутствие активности в течение последних 120 дней. Это означает, что если пользователь не заходил в свой аккаунт в указанный период, он будет признан неактивным.

Что произойдет с данными пользователя?

После признания аккаунта неактивным, личный кабинет пользователя будет полностью удален. Это включает в себя все архивы чатов, переписки, медиафайлы и другие данные, которые хранились в аккаунте. Удаление данных будет окончательным, без возможности восстановления.

Последствия для пользователей

Этот процесс не только удаляет старые аккаунты, но и связанную с ними информацию, что может стать неприятным сюрпризом для тех, кто не ожидал такого развития событий. Важно для пользователей проверить свои аккаунты и при необходимости активировать их, чтобы избежать потери данных.

Обсуждения о блокировке

Хотя разговоры о полной блокировке WhatsApp в России продолжаются, на данный момент мессенджер все еще доступен. Однако новые меры по чистке аккаунтов могут повлиять на доступность сервиса для российских пользователей в будущем, сообщает primpress.