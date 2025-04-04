Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Не блокировка, а намного хуже: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с апреля

WhatsApp начнет процесс массовой чистки неактив...

grozny-inform.ru

Подписаться на Дзен.канал

WhatsApp, мессенджер с зеленым логотипом, который находится под управлением компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, объявил о новом процессе, который затронет всех российских пользователей.

В апреле мессенджер начнет проверку всех зарегистрированных аккаунтов, и многие из них могут быть удалены.

Как будет проводиться проверка?

Разработчики мессенджера планируют провести крупную «чистку» аккаунтов, которые давно не использовались. Основным критерием для удаления аккаунта станет отсутствие активности в течение последних 120 дней. Это означает, что если пользователь не заходил в свой аккаунт в указанный период, он будет признан неактивным.

Что произойдет с данными пользователя?

После признания аккаунта неактивным, личный кабинет пользователя будет полностью удален. Это включает в себя все архивы чатов, переписки, медиафайлы и другие данные, которые хранились в аккаунте. Удаление данных будет окончательным, без возможности восстановления.

Последствия для пользователей

Этот процесс не только удаляет старые аккаунты, но и связанную с ними информацию, что может стать неприятным сюрпризом для тех, кто не ожидал такого развития событий. Важно для пользователей проверить свои аккаунты и при необходимости активировать их, чтобы избежать потери данных.

Обсуждения о блокировке

Хотя разговоры о полной блокировке WhatsApp в России продолжаются, на данный момент мессенджер все еще доступен. Однако новые меры по чистке аккаунтов могут повлиять на доступность сервиса для российских пользователей в будущем, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Интересное в Казани

день назад

Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно заказать доставку поминальных обедов

чешуйница в кровати почему

Не у нас

8 часов назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов

замена ноутбуков замена петель в Новосибирске

Лонгриды

11 часов назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Новости Казани

день назад

В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки

Новости Казани

день назад

В Казани 6-летний ребенок вылез через окно на карниз

Новости Казани

13 часов назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Жилые комплексы: Новости

день назад

«До гробовой доски»: пенсионный возраст в РФ повысят еще на 5 лет
Новости Казани
2 дня назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Новости Казани

9 часов назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

Новости Казани

14 часов назад

Казанский «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом в КХЛ

Новости Татарстана

14 часов назад

Молодая пара выпрыгнула с 3 этажа в Челнах, чтобы спастись от огня
В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
15 часов назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать

Не у нас

15 часов назад

Ученые заявили, что в Северной Америке «капает» земная кора

Новости Казани

15 часов назад

+27 градусов: казанцы жалуются на жару в квартирах и высокие счета за отопление

Новости Казани

16 часов назад

Начальник цеха на порохом заводе в Казани получил 8 лет за взятку
Новости Татарстана
6 дней назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.