Не блокировка, а намного хуже: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех граждан РФ уже с апреля

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С 31 марта 2025 года мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, внедряет новую политику удаления неактивных аккаунтов.

Пользователи, не проявляющие активности в течение 120 дней, потеряют доступ к своим учётным записям вместе со всей содержащейся информацией, включая чаты, фотографии, видео и контактные данные.

Как определяется неактивность аккаунта?

Неактивным считается аккаунт, к которому не было подключения через приложение на протяжении 120 дней. Данная мера направлена на повышение безопасности пользовательских данных и оптимизацию работы сервиса.

Почему происходит удаление аккаунтов?

WhatsApp утверждает, что такая политика позволит защитить сервис от несанкционированного использования заброшенных аккаунтов, которые могут быть задействованы в рассылке спама или проведении мошеннических операций. Удаление неактивных профилей является частью усилий по обеспечению безопасности всех пользователей платформы.

Как сохранить аккаунт и данные?

Чтобы избежать удаления аккаунта, пользователям рекомендуется регулярно заходить в приложение и подключаться к интернету. Кроме того, специалисты советуют создавать резервные копии важных бесед и файлов, что позволит сохранить ценную информацию в безопасности даже в случае неожиданной потери доступа к аккаунту.

Новая политика WhatsApp ставит в приоритет безопасность и эффективность работы сервиса. Пользователям важно быть в курсе этих изменений и предпринимать необходимые шаги для сохранения своих данных и доступа к мессенджеру.

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