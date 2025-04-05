Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Не блокировка, а намного хуже: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех граждан РФ с апреля

WhatsApp начнёт удалять неактивные аккаунты с 3...

inosmi.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 31 марта 2025 года мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), начнёт удалять аккаунты пользователей, которые не проявляли активности более 120 дней. ​

Критерии удаления аккаунтов

Аккаунт считается неактивным, если пользователь не подключался к WhatsApp в течение 120 дней. В таком случае учётная запись будет удалена вместе со всей информацией: чатами, фотографиями, видео и контактами. ​

Рекомендации для пользователей

Чтобы избежать удаления аккаунта и потери данных, достаточно периодически заходить в приложение и подключаться к интернету. Специалисты также советуют создавать резервные копии важных бесед и файлов, даже если вы регулярно пользуетесь мессенджером. ​

Официальная позиция компании

WhatsApp подчёркивает, что удаление неактивных аккаунтов направлено на обеспечение безопасности пользователей и оптимизацию работы сервиса. Такие меры помогают предотвратить использование заброшенных аккаунтов злоумышленниками для рассылки спама или мошенничества. ​

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Интересное в Казани

день назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

убивает ли лимонная кислота плесень

Не у нас

день назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов

расценки на укладку плитки в ванной комнате в Москве

Не у нас

день назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Новости Казани

день назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать

Новости Казани

день назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Не у нас

18 часов назад

Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден
Лонгриды
2 дня назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

В Казани мужчина при покупки автомобиля попал в...

Новости Казани

14 часов назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Гид по скидкам Казани

день назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

Не у нас

14 часов назад

Ученые: через 250 млн лет на Земле появится могила для млекопитающих

Не у нас

15 часов назад

Благодаря астрологу югорчанка выиграла 5 миллионов в лотерею
Новости Казани
20 часов назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Не у нас

15 часов назад

Ученые обратили внимание на странные дыры на дне Тихого океана

Не у нас

15 часов назад

В Индии 8-летний мальчик насмерть загрыз 10-летнего друга

Новости Казани

16 часов назад

Соседи рассказали о матери, которая убила своего сына в Казани
Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меня...
Интересное в Казани
4 дня назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре