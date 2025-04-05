Не блокировка, а намного хуже: платформа WhatsApp вводит новое правило для всех граждан РФ с апреля

С 31 марта 2025 года мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), начнёт удалять аккаунты пользователей, которые не проявляли активности более 120 дней. ​

Критерии удаления аккаунтов

Аккаунт считается неактивным, если пользователь не подключался к WhatsApp в течение 120 дней. В таком случае учётная запись будет удалена вместе со всей информацией: чатами, фотографиями, видео и контактами. ​

Рекомендации для пользователей

Чтобы избежать удаления аккаунта и потери данных, достаточно периодически заходить в приложение и подключаться к интернету. Специалисты также советуют создавать резервные копии важных бесед и файлов, даже если вы регулярно пользуетесь мессенджером. ​

Официальная позиция компании

WhatsApp подчёркивает, что удаление неактивных аккаунтов направлено на обеспечение безопасности пользователей и оптимизацию работы сервиса. Такие меры помогают предотвратить использование заброшенных аккаунтов злоумышленниками для рассылки спама или мошенничества. ​

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.