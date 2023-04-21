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«Не берите ни в коем случае, там слишком много микробов»: специалисты Роскачества исследовали бутилированную воду

В Роскачестве рассказали, какую бутилированную воду для кулеров покупать не стоит
«Не берите ни в коем случае, там слишком много микробов»: специалисты Роскачества исследовали бутилированную воду

Фото: открытые источники

В Роскачестве исследовали воду для кулеров. Бутилированные образцы 20 марок закупили в разных розничных магазинах.
После исследований состава воды в лаборатории стало очевидно, что нет у специалистов замечаний только к одной марке воды - "ГлавВода".

"Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Если кран, установленный на нем, не будет достаточно промываться, это может приводить к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований обеззараживания это может также приводить к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека", - пояснили в Роскачестве.

Пить ли бутилированную воду, решает каждый сам для себя. Специалисты рекомендуют при выборе читать состав на упаковке, в названии не должно быть слов "артезианская", "родниковая" и т.д., если вода не имеет природного происхождения. Высокое содержание микробов нашли в воде "Уральская". Но произвдители обещали исправиться.
Аналогичная проблема у воды "Родной источник".

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