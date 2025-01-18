Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Не берите этот сыр даже по акции - он в черном списке»: что говорят эксперты Роскачества

Роскачество представило результаты масштабного ...

cool-readers.ru

Подписаться в Telegram

Российские потребители часто сталкиваются с выбором между разнообразием брендов сыра на полках магазинов. Недавнее исследование Роскачества помогает сделать этот выбор осознанным, оценивая качество и безопасность популярных видов сыра.

Основные выводы для «Российского» сыра

Сыр «Российский» производства «Сыробогатов» оценен как высококачественный, полностью соответствующий как законодательным, так и стандартам Роскачества.

На другом конце спектра — сыр от бренда «Аппетитно Круглый Год», который содержал антибиотики и неправильно маркированные растительные жиры, делающие его небезопасным для потребления.

Динамика «Тильзитера» на рынке

Исследование выделило несколько брендов «Тильзитера», которые превышают ожидания по качеству и безопасности, включая «Село Зеленое», «Ламбер», и «Простоквашино». Эти продукты не только соответствуют, но и превосходят нормы, установленные регулятором.

Проблематика плавленых сыров

Хотя многие плавленые сыры показали низкое содержание белка и избыток влаги, марки, такие как Hochland и «Карат», демонстрируют высокие стандарты качества и безопасности. В то время как продукция от «Витако» содержала антибиотики, что подчеркивает необходимость внимательного изучения маркировки продуктов.

Значение исследования для потребителей

Эти результаты не только информируют о качестве продуктов, но и стимулируют производителей к повышению стандартов. Для потребителей, это означает возможность делать более осведомленный выбор, опираясь на независимые оценки и избегать продуктов с потенциально вредными добавками.

Результаты исследования Роскачества — это ценный ресурс для всех, кто стремится к здоровому питанию и хочет быть уверенным в качестве покупаемых сыров.

Они способствуют более здоровому обществу, повышая стандарты пищевой промышленности в России, сообщает progorod33.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

12 часов назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Интересное в Казани

день назад

5 трендов в ремонте 2025 года: рассказываем, как казанцы создают “жилище будущего” уже сейчас

средство от тараканов видео

Новости Татарстана

день назад

28 управляющих компаний Татарстана могут лишиться лицензий

Новости России

3 дня назад

МегаФон запускает продажи детских умных часов с eSIM

ремонт кофемашин мелитта в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Татарстана

день назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире

Новости Татарстана

20 часов назад

По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля

Новости Татарстана

день назад

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек
Новости Казани
день назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Казани

11 часов назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

Новости Татарстана

18 часов назад

Возбуждено дело по факту отравления 12 школьников в Татарстане

Новости Татарстана

19 часов назад

В Республике Татарстан на 9,7% подорожала потребительская корзина
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
11 часов назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Казани

20 часов назад

Умер легендарный начальник казанского УНИКСа Валерий Колесников

Новости Казани

20 часов назад

По каким признакам можно определить, что с грудью что-то не так

Новости Татарстана

20 часов назад

Чиновника из минземимущества Татарстана оставили в СИЗО до 16 февраля
Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани