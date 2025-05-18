«Не берите этот чай даже по скидке»: Росконтроль рассказал сразу о 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Многие из нас пьют чай ежедневно — иногда даже по несколько раз. Но недавняя проверка показала: не всякий чай стоит покупать. Некоторые образцы не только не соответствуют заявленному качеству, но и могут представлять угрозу здоровью, пишет oren1.ru.

Что показала проверка? Вот список чаёв, к которым есть серьёзные претензии:

Lipton, чёрный байховый

Обещали крупнолистовой чай, а на деле — средний лист с множеством ломанных чаинок и черешков. Скрутка слабая, стандарт ГОСТ не выдержан.

Greenfield, зелёный в пакетиках

В образце обнаружено превышение уровня плесени. Такой напиток опасен — лучше не рисковать.

Globus, чёрный цейлонский в пакетиках

Уровень плесени вдвое выше допустимого. К тому же мутный настой и почти полный провал по вкусу.

Basilur, зелёный в пакетиках

Абсолютный антилидер: плесени в 15 раз больше нормы. Это уже серьёзная угроза для здоровья.

«Крепкие традиции», чёрный байховый

Заявлен как высший сорт, но чаинки грубые, много черешков, вкус слабый, аромат почти отсутствует.

Greenfield Golden Ceylon, чёрный листовой

Маркировка «Букет» не подтверждается ни ароматом, ни вкусом. По сути — чай среднего уровня, а не премиум, как обещано.

Что делать покупателю?

Не стоит полагаться только на громкое имя на упаковке. Лучше выбирать чай с простым составом, без добавок, и ориентироваться на мнения независимых экспертов. Ведь чай — это не только про вкус, но и про здоровье.