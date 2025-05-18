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«Не берите этот чай даже по скидке»: Росконтроль рассказал сразу о 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Многие из нас пьют чай ежедневно — иногда даже ...

magmer.ru

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Многие из нас пьют чай ежедневно — иногда даже по несколько раз. Но недавняя проверка показала: не всякий чай стоит покупать. Некоторые образцы не только не соответствуют заявленному качеству, но и могут представлять угрозу здоровью, пишет oren1.ru.

Что показала проверка? Вот список чаёв, к которым есть серьёзные претензии:

  • Lipton, чёрный байховый
    Обещали крупнолистовой чай, а на деле — средний лист с множеством ломанных чаинок и черешков. Скрутка слабая, стандарт ГОСТ не выдержан.

  • Greenfield, зелёный в пакетиках
    В образце обнаружено превышение уровня плесени. Такой напиток опасен — лучше не рисковать.

  • Globus, чёрный цейлонский в пакетиках
    Уровень плесени вдвое выше допустимого. К тому же мутный настой и почти полный провал по вкусу.

  • Basilur, зелёный в пакетиках
    Абсолютный антилидер: плесени в 15 раз больше нормы. Это уже серьёзная угроза для здоровья.

  • «Крепкие традиции», чёрный байховый
    Заявлен как высший сорт, но чаинки грубые, много черешков, вкус слабый, аромат почти отсутствует.

  • Greenfield Golden Ceylon, чёрный листовой
    Маркировка «Букет» не подтверждается ни ароматом, ни вкусом. По сути — чай среднего уровня, а не премиум, как обещано.

Что делать покупателю?

Не стоит полагаться только на громкое имя на упаковке. Лучше выбирать чай с простым составом, без добавок, и ориентироваться на мнения независимых экспертов. Ведь чай — это не только про вкус, но и про здоровье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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