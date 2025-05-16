«Не берите этот чай даже по скидке»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке
moschaitorg.ru
Эксперты протестировали чёрный и зелёный чай — как в пакетиках, так и листовой.
В ходе проверки выявлены серьёзные нарушения:
- завышенное содержание плесени (в некоторых случаях — в 15 раз выше нормы);
- несоответствие заявленного сорта и реального качества;
- отклонения от требований ГОСТа.
Антирейтинг: какие марки подводят
1. Lipton (чёрный байховый)
Обещан крупный лист — на деле ломаные чаинки и черешки.
Несоответствие ГОСТу по скрутке и фракции.
2. Greenfield (зелёный в пакетиках)
Выявлена плесень, превышающая норму.
Угроза не вкусу, а здоровью.
3. Globus (чёрный цейлонский, пакетированный)
Плесень вдвое выше допустимого уровня.
Настой мутный, вкус слабый.
4. Basilur (зелёный, в пакетиках)
Рекордсмен: плесень превышает норму в 15 раз.
Прямая угроза здоровью.
5. «Крепкие традиции» (чёрный байховый)
Завышена сортность: вместо «высшего» — максимум второй.
Настой бледный, аромат почти отсутствует.
6. Greenfield Golden Ceylon (чёрный листовой)
Указан сорт «Букет», но по вкусу и аромату не соответствует заявленному уровню.
Что это значит для потребителей
Даже продукция известных брендов может не соответствовать стандартам.
Чтобы не купить некачественный чай, эксперты советуют:
- Проверять состав и страну происхождения;
- Избегать чаёв с ароматизаторами и красителями;
- Ориентироваться на независимые обзоры и результаты лабораторных проверок.
Чай — это не просто напиток, а часть повседневной культуры. И он должен быть вкусным, безопасным и честным. Прежде чем поставить пачку на полку — проверьте, не оказалась ли она в антирейтинге, сообщает oren1.
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