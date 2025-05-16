«Не берите этот чай даже по скидке»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Эксперты протестировали чёрный и зелёный чай — как в пакетиках, так и листовой.

В ходе проверки выявлены серьёзные нарушения:

завышенное содержание плесени (в некоторых случаях — в 15 раз выше нормы);

несоответствие заявленного сорта и реального качества;

отклонения от требований ГОСТа.

Антирейтинг: какие марки подводят

1. Lipton (чёрный байховый)

Обещан крупный лист — на деле ломаные чаинки и черешки.

Несоответствие ГОСТу по скрутке и фракции.

2. Greenfield (зелёный в пакетиках)

Выявлена плесень, превышающая норму.

Угроза не вкусу, а здоровью.

3. Globus (чёрный цейлонский, пакетированный)

Плесень вдвое выше допустимого уровня.

Настой мутный, вкус слабый.

4. Basilur (зелёный, в пакетиках)

Рекордсмен: плесень превышает норму в 15 раз.

Прямая угроза здоровью.

5. «Крепкие традиции» (чёрный байховый)

Завышена сортность: вместо «высшего» — максимум второй.

Настой бледный, аромат почти отсутствует.

6. Greenfield Golden Ceylon (чёрный листовой)

Указан сорт «Букет», но по вкусу и аромату не соответствует заявленному уровню.

Что это значит для потребителей

Даже продукция известных брендов может не соответствовать стандартам.

Чтобы не купить некачественный чай, эксперты советуют:

Проверять состав и страну происхождения;

Избегать чаёв с ароматизаторами и красителями;

Ориентироваться на независимые обзоры и результаты лабораторных проверок.

Чай — это не просто напиток, а часть повседневной культуры. И он должен быть вкусным, безопасным и честным. Прежде чем поставить пачку на полку — проверьте, не оказалась ли она в антирейтинге, сообщает oren1.