«Не берите этот чай даже по скидке»: Росконтроль дал сразу 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Чай — напиток, который пьют каждый день. Но, как показала недавняя проверка, далеко не каждый сорт безопасен и соответствует заявленному качеству. Некоторые популярные бренды огорчили не только вкусом, но и серьёзными нарушениями.

Вот список чаёв, к которым стоит отнестись с осторожностью:

Lipton, черный байховый

Производитель обещает крупный лист, но на деле — средние чаинки, много лома и черешков. Качество обработки оставляет вопросы. Стандарты ГОСТ не соблюдены.

Greenfield, зелёный в пакетиках

Обнаружена плесень выше допустимой нормы. Такой чай может представлять риск для здоровья.

Globus, чёрный цейлонский в пакетиках

Та же проблема — плесень, причём в два раза выше нормы. Кроме того, вкус почти не ощущается, аромат слабый, настой мутный.

Basilur, зелёный в пакетиках

Антилидер списка: уровень плесени в 15 раз превышает допустимый. Такой продукт лучше обходить стороной.

«Крепкие традиции», чёрный байховый

Вкус и аромат слабые, заварка — светлая. Заявлен сорт «высший», но по факту — едва ли «второй». Чаинки крупные и неаккуратно обработанные.

Greenfield Golden Ceylon, чёрный листовой

По описанию — сорт «Букет», но на дегустации ожидания не оправдались. Вкус и аромат не соответствуют заявленному уровню, сообщает источник.

Что стоит запомнить?

Даже известные бренды могут подвести. Поэтому лучше выбирать чай без добавок, с прозрачным составом и хорошими отзывами от независимых экспертов. Ведь чай — это не просто напиток, а часть повседневной привычки, и он должен быть качественным и безопасным.